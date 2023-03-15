Bomba düşen evlerinde yüzü yanan Evin, 109 ameliyat oldu

Suriye'nin Kamışlı bölgesinde şiddetli çatışmaların yaşandığı 2013te, atılan bombaların düştüğü evde Menal Hacıibrahim (30) öldü, o zaman 3 yaşında olan kızı Evin Hacıibrahim (13) ise yaralandı. Vücudunun büyük kısmı ile yüzünün tamamı yanan, babası Rezan Hacıibrahim ile Türkiyeye sığınıp, Batmana yerleşen Evin, 10 yılda 109 ameliyat oldu.

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Suriye’nin Kamışlı bölgesinde 2013 yılında yaşanan şiddetli çatışmalarda atılan bombalardan birinin düştüğü evde Menal Hacıibrahim öldü, o tarihte 3 yaşında olan kızı Evin ise yaralandı. Vücudunun büyük bir kısmı ile yüzünün tamamı yanan Evin, babası Rezan Hacıibrahim ile Türkiye’ye geldi.

Batmanda Bahçelievler Mahallesinde yaşamaya başlayan baba- kız geçimlerini de pamuk şeker yapıp satarak sağlamaya başladı.

10 yıllık süreçte Batmanın yanı sıra Malatya, Adana ve Antalyada birçok kez tedavi gören Evin, bugüne kadar 109 kez ameliyat geçirdi. Hacıibrahim, tedavi süreci nedeniyle okula geç başlayan ve ilkokul 3üncü sınıfta okuyan kızı Evinin ameliyatı için destek istedi.

109 AMELİYAT YAPILDI AMA SAĞLIĞINA KAVUŞAMADI

Oturdukları evin altında, aldığı bir makineyle pamuk şeker yaparak geçimini sağlayan Rezan Hacıibrahim, 2013te Türkiye’ye geldim. Evim bombalandı. Karım öldü. Şu anda Türkiye’de yaşıyorum. Kızımın ameliyatı için çok hastaneyi dolaştım. Şu ana kadar 109 ameliyat yapıldı ama hala tedavisine kavuşamadı. 10 yıldır tedavisi ile uğraşıyorum. Doktorlar eğer tedavisi yapılmazsa kansere dönüşeceğini söylüyor. Sayın Cumhurbaşkanımızdan rica ediyoruz. Kızımın sağlığı için, tedavisi için ameliyat yapılmasını istiyoruz. Durumumuz da yok. Türkiye ve Türk milletine de teşekkür ediyoruz diye konuştu.

SOKAKTAN VE OKULDAN RAHAT GEÇMEK İSTİYORUM

Yüzündeki yaralar nedeniyle akranlarının kendisiyle alay ettiğini belirten Evin, yüz nakli olarak sağlığına kavuşmak istediğini belirterek, Okulda herkes benimle dalga geçiyor. Cumhurbaşkanının yanına gitmek istiyorum. Ameliyat olmak istiyorum. Sağlığıma kavuşmak istiyorum. Yüz nakli olmak istiyorum. Sokaktan ve okuldan rahat geçmek istiyorum ifadelerin kullandı. (DHA)