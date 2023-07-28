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Bunlara dikkat edin: Düşük testosteronun yedi belirtisi

Ürologlar, milyonlarca erkeğin düşük seviyede testosterondan muzdarip olduğunu ve bunun kalıcı sağlık sonuçlarıyla ilişkili olduğunu vurguladı. Peki düşük testosteronun belirtileri nedir, nasıl tespit edilir? 

Sozcu.com.tr
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Bunlara dikkat edin: Düşük testosteronun yedi belirtisi

Düşük testosteronlu erkeklerin libidosunun da düşük olduğu ve kas kütlesini korumak için mücadele ettiği biliniyor. Bununla birlikte, düşük hormon seviyelerine sahip olmak, yatak odasında veya spor salonunda sorun yaşamaktan çok daha fazla zarar verebilir.

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