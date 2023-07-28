Bunlara dikkat edin: Düşük testosteronun yedi belirtisi

Şimdi uzmanlar, “erkek menopozu” olarak da adlandırılan düşük testosteron ve bunun erkek sağlığı üzerindeki etkileri hakkında farkındalık yaratıyor.

Testosteron, testislerde üretilen bir erkek seks hormonudur. Bununla birlikte, testosteron reseptörleri tüm vücutta dağılmış halde bulunur. Vücutta kemik yoğunluğunu, yağ dağılımını, kas kütlesini, yüz ve vücut kıllarını, cinsel dürtüyü ve sperm üretimini korumaya yardımcı olur.

Erkek testosteron seviyeleri 20 yaş civarında en yüksek seviyede olma eğilimindedir ve yaşla birlikte doğal olarak düşer. Erkekler otuzlu yaşlarının ortalarına geldiğinde, testosteron yılda en az yüzde bir oranında azalır.

Peki uzmanlara göre düşük testosteronun belirtileri nedir? LloydsPharmacy Online Doctor’da Karan Rana dikkat edilmesi gereken semptomlara ışık tuttu.

İŞTE ÖNE ÇIKAN YEDİ BELİRTİ…

1. Azaltılmış cinsel dürtü

2. İktidarsızlık

3. Saç kaybı

4. Kas kütlesi kaybı

5. Tükenmişlik

6. Ağırlık değişiklikleri

7. Depresyon

Dr. Rana, “İktidarsızlık gibi semptomların çoğu başka durumların da sonucu olabilir. Bu nedenle, herhangi bir sorun yaşıyorsanız ve endişeleniyorsanız, temel nedeni bulmak için doktorunuzla iletişime geçmelisiniz.” dedi.