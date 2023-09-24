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Canan Karatay o besinleri tüketenleri uyardı: Coronadan daha tehlikeli

Elif Tümen sordu, Prof. Dr. Canan Karatay SÖZCÜ TV ekranlarında İyilik Sağlık programında cevapladı.

Yayınlanma: 11:40 - 24 Eylül 2023 Güncellenme:
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