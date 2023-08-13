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Canan Karatay’dan sağlık beslenmenin ipuçları

Elif Tümen sordu; Prof. Dr. Canan Karatay SÖZCÜ TV ekranlarında İyilik Sağlık programında cevapladı.

Yayınlanma: 10:02 - 13 Ağustos 2023 Güncellenme:
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