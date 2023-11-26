Çin’de gizemli zatürre salgınıyla ilgili endişe yaratan açıklama: Tek patojen değilmiş

Çin'de son haftalarda ortaya çıkan "gizemli zatürre salgını" devam ederken endişe verici detaylar ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

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2019’un son haftalarında Wuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 ile ilgili detaylı verileri çok geç paylaşan Çin’den endişe verici haberler gelmeye devam ediyor…

Son haftalarda Çin’de özellikle çocuklarda görülen salgın bir hastalık uluslararası kamuoyunda panik yaratıyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün geçen hafta gündeme getirdiği salgın hastalık sebebiyle Pekin ve Liaoning kentlerinde hastaneler dolup taşarken gizemli virüsün tek bir patojene sahip olmadığını ve farklı patojenler olduğuna dair bir açıklama geldi.

Uluslararası haber ajansları ve sosyal medya platformlarında yer alan haberlerde hastanelerin dolup taştığı ve özellikle çocukların hastalandığı belirtildi.

Sosyal medyada paylaşımda bulunan bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Neil Stone, “Çok ama çok sayıda hasta var. Öksürmüyorlar ve belirti göstermiyorlar. Sadece yüksek ateşleri var ve bazılarının akciğerlerinde nodüller oluşuyor” dedi. Stone, “En son Çin’den bu tür belirlenemeyen zatürre vakalarının arttığına dair haberler geldiğinde Aralık 2019’du ve o zaman da Covid-19 ortaya çıkmıştı. Aynı hatayı tekrar yapmamalı” dedi.

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Birleşmiş Milletler bünyesinde Dünya Sağlık Örgütü’nden yetkililer de Çin’den konuyla ilgili resmi ve doyurucu bir açıklama beklediklerini duyurdu. DSÖ Sözcüsü, “Çinli yetkililer olağandışı bir durum olmadığını açıkladı. Solunum yoluyla bulaşan bir hastalıkta artış olduğunu söylediler. Bunun çoklu patojenler sebebiyle olduğunu belirttiler” dedi.

Hastalığın Ekim ayının ortasından beri artış gösterdiği belirtilirken sosyal medyada yayınlanan fotoğraf ve videolarda çok sayıda çocuğun hastanelerde perişan olduğu kaydedildi.

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