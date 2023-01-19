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Corona geçirdikten sonra Covid-19 aşısı olanlarla ilgili çarpıcı araştırma

Yapılan uluslararası bir araştırmanın sonucunda Covid-19 bulaştıktan sonra corona virüsü aşısı olan kişilerle ilgili dikkat çekici bir sonuç ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 07:24 - 19 Ocak 2023 Güncellenme:
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Corona geçirdikten sonra Covid-19 aşısı olanlarla ilgili çarpıcı araştırma

Bilim insanları, corona virüsüne yakalanıp sağlığına kavuştuktan bir süre sonra Covid-19 aşısı olan kişilerle ilgili dikkat çekici bir araştırma yaptı. Dünya Sağlık Örgütü’nün raporunda Ocak 2020 ile Haziran 2022 arasında yapılmış araştırmalar mercek altına alındı.

Bilim insanları corona virüsüne yakalandıktan sonra Covid-19 aşısı olan kişilerin ağır hastalanmaya ve hastaneye kaldırılmaya karşı çok uzun süreli bağışıklık kazandığını tespit etti.

EN UZUN KORUMA BU KOMBİNASYONDA

Bu kombinasyonun uzun bir süre ciddi bağışıklık sağladığı açıklandı. Araştırmada, “Bu kombinasyon 12 ay boyunca tekrar ağır Covid-19 geçirmeyi yüzde 97 oranında engelliyor” denildi.

Dünya Sağlık Örgütü’nün araştırmasında hatırlatma dozlarının ekstra 6 ay koruma sağladığı ve sadece Covid-19 geçirenlerin yüzde 75’inde bir yıllık bir koruma elde edildiği belirtildi.

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