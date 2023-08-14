Covid-19 salgını: Eris varyantının en çok görülen belirtilerine dikkat çektiler

HAPŞIRMAK
Eris varyantının bir diğer yaygın görülen belirtisi de hapşırmak… Uzmanlar hapşırmanın Covid-19’un yayılmasını hızlandırabileceğine dikkat çekti.
ÖKSÜRÜK
Covid-19’a bağlı öksürüklerin üçte ikisinin kuru öksürük olduğu belirtilirken bazı vakalarda ise balgamlı öksürüğün görüldüğü belirtildi. Kuru öksürüğe maruz kalanların öksürmeye başladıktan sonra durmakta zorlandığı da hatırlatılırken, bazı durumlarda ise balgam atıldığına dikkat çekildi.
DİĞER BELİRTİLER
EG.5 olarak da bilinen Eris varyantının diğer ana belirtileri arasında baş ağrısı, ses kısıklığı, kas ağrısı ve koku kaybı da yer alıyor. Resmi kayıtlara göre nefes darlığı ve yüksek ateş de artık Covid-19’un esas belirtileri arasında değil.