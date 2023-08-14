Covid-19 salgını: Eris varyantının en çok görülen belirtilerine dikkat çektiler

Corona virüsü salgını "Eris" varyantı ile korku saçmaya devam ediyor... Şu ana kadar 51 farklı ülkede tespit edilen Eris varyantının belirtileri konusunda bilim insanlarından dikkat çekici açıklamalar geldi.

Sozcu.com.tr

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Dünya çapında milyonlarca insanın ölümüne sebep olan corona virüsü salgınında Omicron varyantının bir alt türü olan “Eris” varyantı yayılımını artırıyor…

Son dönemde corona virüsü salgını bitmiş gibi bir algı olsa da son haftalarda Eris varyantında büyük bir artış görülürken, uzmanlar bu varyantın belirtileri konusunda da uyarılarda bulundu.

İngiliz haber ajansı Reuters, son dönemde vaka oranının arttığı Eris varyantıyla ilgili yeni bir Covid-19 aşısının gelecek ay piyasaya sürülebileceğini aktardı. Bu yeni aşıların grip aşısı gibi lanse edileceğini belirten Reuters’a konuşan uzmanlar, yeni Covid-19 aşılarına rağbetin önceki yıllarda olduğu gibi yüksek olmayacağının da altını çizdi.

Reuters’taki haberde Pfizer ile birlikte Türkiye’de de kullanılan Covid-19 aşısı geliştiren BioNTech’in işten çıkarmalara başlayabileceğini belirtilirken aşıların yapılması konusunda da yetkililer arasında bir belirsizlik olduğuna dikkat çekildi.

ERİS VARYANTININ BELİRTİLERİ

Corona virüsü salgınının en yeni ve hızlı yayılan varyantı olan Omicron varyantının alt türü olan Eris varyantının bazı belirli belirtileri bulunuyor. Bunlardan bazıları önceki Omicron belirtileriyle benzerlik gösteriyor.

BOĞAZ AĞRISI

Eris varyantının en büyük belirtilerinden biri boğaz ağrısı. Boğazınızda bir ağrı ve acı hissedebilirsiniz. Özellikle yutkunurken ya da konuşurken ağrı hissediyorsanız bu Eris varyantının en belirgin özelliklerinden biri. Boğazda kuru bir ağrı hissinin yanı sıra boğazın arka tarafından kızarıklığın da görülebileceği belirtildi.

BURUN AKINTISI

Daha önce Omicron ve Delta varyantlarında da görülen burun akıntısı da bağışıklık sisteminin oluşturduğu bir savunma mekanizması olarak öne çıkıyor. Bu belirtinin daha yaygın olduğu belirtilirken bunun sebebi olarak da Omicron varyantının ciğerlere inmeden boğaz, burun ve ağızda takılması gösterildi.

HAPŞIRMAK Eris varyantının bir diğer yaygın görülen belirtisi de hapşırmak… Uzmanlar hapşırmanın Covid-19’un yayılmasını hızlandırabileceğine dikkat çekti. ÖKSÜRÜK Covid-19’a bağlı öksürüklerin üçte ikisinin kuru öksürük olduğu belirtilirken bazı vakalarda ise balgamlı öksürüğün görüldüğü belirtildi. Kuru öksürüğe maruz kalanların öksürmeye başladıktan sonra durmakta zorlandığı da hatırlatılırken, bazı durumlarda ise balgam atıldığına dikkat çekildi. DİĞER BELİRTİLER EG.5 olarak da bilinen Eris varyantının diğer ana belirtileri arasında baş ağrısı, ses kısıklığı, kas ağrısı ve koku kaybı da yer alıyor. Resmi kayıtlara göre nefes darlığı ve yüksek ateş de artık Covid-19’un esas belirtileri arasında değil.

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