‘Deprem denge sorunlarını artırdı’

Dünya Vertigo Farkındalık Haftası kapsamında Uluslararası Vestibüler Derneği’nin ‘Vertigoda Hayat Yolunda’ bilgilendirme toplantısı Ankara’da düzenlendi.

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Cem YILDIRIM /ANKARA

Uluslararası Vestibüler Derneği Başkanı Prof. Dr. Nuri Özgirgin ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Neşe Çelebisoy, vertigo hakkında önemli bilgiler verdi.

Baş dönmesi ve dengesizliğin tıpta en sık karşılaşılan şikayetler olduğu belirtildi. Bu şikayetlerin genel popülasyonu yüzde 20-30 oranında etkilemekte olduğu kaydedilirken, erişkinde yaşam boyu baş dönmesi sıklığı yüzde 23 olarak paylaşıldı.

Prof. Dr. Özgirgin, geçtiğimiz aylarda yaşanan deprem felaketinin denge sorunlarını artırdığını söyledi. Depremin etkilediği alanlarda yaşayan kişilerde denge platformu bozulduğuna da dikkat çekti.

VERTIGO YAŞAM KALİTESİNİ AZALTIYOR

Vertigoyu bir hastalık değil Vestibüler organların yaşa bağlı gerilemesi olarak tanımlayan Özgirgin; enfeksiyon, enflamasyon, kardiyovasküler sorunlar, kullanılan ilaçlar, travma birikimi ve genetik yatkınlıkların bu olumsuz gelişmeyi tetikleyen sorunlar olduğunun altını çizdi. Vertigonun tedavi edilmemesi durumunda kişinin hareketliliğini kısıtladığını, düşme riskini artırdığını, buna bağlı olarak vertigonun bireylerin sosyal ortamdan izolasyonlarına neden olup yaşam kalitesini azalttığına dikkat çekti.

TÜRKİYE’NİN DENGE SORUNU YÜKSELDİ

Özgirgin, “6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketiyle Türkiye nüfusunun yüzde 15’inde denge sorunları arttı. Deprem anının yaşattığı sarsıntı, bir akut baş dönmesi gibi düşünülebilir. Takiben oluşan “beyin-denge organı görme organı uyum bozukluğu” dengesizlik halinin sürgit yapmasına neden olur. Aslında denge organında yapısal bir bozukluk yoktur. Ancak koordinasyon bozukluğu mevcuttur” dedi.

BAŞ DÖNMESİNİN ANA NEDENLERİNDEN BİRİSİ DE VESTİBÜLER MİGREN

Prof. Dr. Çelebisoy ise baş dönmesinin altında yatan nedenleri şu şekilde sıraladı:

– İç kulak kristalinin yerinden oynaması (Vertigo)

– Belirli baş hareketlerinin vertigoya neden olduğu durumlar

– Soğuk algınlığından veya gripten kaynaklanan kulak enfeksiyonu

– Nadir görülen ve bazen kulak çınlaması veya işitme kaybını da içeren bir iç kulak hastalığı.

Baş dönmesi ve denge bozukluklarının kontrol altına alınabileceğinin vurgusunu yapan Prof. Dr. Özgirgin ve Prof. Dr. Çelebisoy doğru tanı ve buna uygun tedavi ile hastaların yaşam kalitesinin artırılabileceğini kaydettiler.

STRES VERTİGOYU TETİKLİYOR

Uykusuzluk, yoğun kaygı ve stres vertigoyu ciddi ölçüde tetikleyebilmektedir. Aynı zamanda son zamanlarda ülkemizde yaşanılan deprem gibi doğal afetler ve ekonomik zorluklar strese bağlı baş dönmesini artıran nedenler arasındadır. Yapılan bir çalışmada vertigo ile yaşayan kişilerin yüzde 27’si iş değiştirdiğini, yüzde 21’i işi tamamen bıraktığını, yüzde 50’si işte veriminin düştüğünü, yüzde 35’i ailevi zorluklar yaşadığını ve yüzde 50’si seyahat etmekte zorluklar yaşadığını bildirmiştir.

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