Dişlerinizi fırçalarken bu dört adımı uygulayın

Sosyal medyada popüler olan bir ortodontist, aslında pek çok kişinin dişlerini yanlış fırçaladığını ortaya çıkardı. Diş hekimi, diş fırçalarken izlenmesi gereken dört adımı böyle sıraladı...

Sozcu.com.tr

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Diş fırçalamak, ağız ve diş sağlığı için son derece önemli. Ancak sosyal medyada popüler olan bir ortodontist pek çok kişinin bu bakımı yanlış gerçekleştirdiğini söyledi.

Çoğu kişi doğal olarak diş fırçası ve diş macununa uzansa da TikTok’ta bracesbysable kullanıcı adına sahip Dr Sable, sonuçları en üst düzeye çıkarmak için fırçalamadan önce iki önemli adımın takip edilmesi gerektiğini söyledi.

Dr Sable, diş bakımında önce diş ipi ve ardından da ağız gargarası kullanılmasını öneriyor: “Tamam, önce diş ipi kullanmak ilk adım. Bu işlemi tamamladığınızda ise gargaraya geçebilirsiniz. Ve ancak bu adımların her ikisini de tamamladığınızda diş fırçanız ve diş macununuza sarılabilirsiniz.”

Dr Sable dişleri fırçaladıktan sonra su ile durulamadan tükürülmesi gerektiğine de dikkat çekti.

Geçmişte pek çok uzman bu konuyu tartışmış ve diş macununu kullandıktan hemen sonra ağzı suyla çalkalamanın ne kadar zararlı olduğu belirtilmişti. Bunun nedeni ise suyun, diş macunundaki florürün (diş çürümesine karşı savaşmaya yardımcı olan madde) seyreltebileceği veya yok edilebileceği.

Sosyal medya profilinde yayınladığı videoda Dr Sable, ağız bakımında son bir adım olduğunu belirterek, “Ve dördüncü olarak dilinizi fırçalayacaksınız” diye bitirdi:

“Bu adım, ağız sağlığı açısından özellikle önemli, çünkü yalnızca dildeki bakterileri azaltmakla kalmaz, aynı zamanda tat alma duyusunu da iyileştirir.”

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