Dünyanın en uzun yaşayan insanları… Sırları bu 5 dakikada saklı

Dünyanın en uzun yaşayan insanları güne bu 5 dakikalık basit egzersizle başlıyor. Bir Japon egzersiz rutini olan Radio Taiso, Japonların uzun yaşamlarının sırrı...

Sozcu.com.tr

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Sağlıklı beslenme, pozitif düşünceler, iyi ilişkiler… Tüm bunlar uzun yaşam için etkili olsa da fiziksel aktivite bu formülün aslında olmazsa olmazı.

Radio Taiso da Japonların her gün mutlaka yapmaya çalıştığı bir egzersiz rutini olarak yaşamlarını uzatmada son derece etkili.

1929’da Japonya’da başlayan bir kamu radyo yayınına dayanan Radio Taiso, bir dönemin çok satanlar listesinde zirveden düşmeyen ″İkigai: Uzun ve Mutlu Bir Yaşamın Japon Sırrı” kitabının yazarları tarafından da tescillenmiş. Yazarlar, Okinawa kentindeki en yaşlı 100′den fazla insanla konuşarak insanların vücutlarını nasıl hareket ettirdiklerini öğrendiler ve beş dakikalık günlük egzersiz rutininin ne kadar etkili olduğunu ortaya çıkardılar.

Japonya'da en uzun yaşayan insanların her gün yaptığı 5 dakikalık egzersiz olan Radio Taiso, onlarca yıldır uygulanıyor.

Yazarlar, “Ziyaret ettiğimiz huzurevinin sakinleri bile her gün en az beş dakikasını buna ayırıyordu, hatta bazıları egzersizleri tekerlekli sandalyede bile yapıyordu” diyor.

HER YERDE UYGULANABİLİR… SADECE 5 DAKİKA

“Radyo egzersizleri” anlamına gelen Rajio Taisō, 1929′da hareketlere ilişkin talimatların radyoda yayınlanmasından adını alıyor. Ve bugün hâlâ Japonya'nın en eski radyo istasyonlarından biri olan NHK Radyo 1′de her gün sabah 6:30′da yayınlanıyor.

Hareketler, düşük yoğunluklu olup güne başlamak için oldukça ideal ve tamamlanması da yalnızca beş dakika sürüyor.

Hareketler için herhangi bir ekipman gerekmediği gibi hemen hemen her yerde yapılmaya da uygun. Aslında sadece beş dakika süren bu hareketler son derece basit görünse de modern yaşamlarımızda kollarımızı kulaklarımızın üzerine kaldırmadan günlerce geçirebiliyoruz.

Japonya, sağlıklı beslenme ve egzersiz nedeniyle dünyadaki en uzun yaşam oranlarına sahip ülke. Ayrıca Radio Taiso’nun da bu ülkede ilkokul döneminden itibaren insanlara uygulanması dikkat çekici. Hatta bazı iş yerlerinde çalışanların işten önce bu hareket serisini beraber yaptıkları da görülebilir.

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