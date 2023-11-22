İdeal cinsel ilişki süresi kaç dakika olmalı? Dikkat çeken araştırma sonuçları yayınlandı

Yapılan bir araştırma ideal cinsel ilişki süresi ile ilgili dikkat çekici bulgular ortaya koydu.

Sozcu.com.tr

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Erkek sağlığı konusunda uzmanlaşan bir şirket tarafından yapılan araştırma ideal cinsel ilişki süresi beklentileriyle ilgili dikkat çekici verileri paylaştı.

Yapılan araştırmaya göre cinsel ilişkinin yaklaşık beş buçuk dakika sürdüğü kayıtlara geçti. Fakat anket sonuçlarında ideal cinsel ilişki süresinin ise bunun iki katı uzunluğunda olması gerektiği sonucu ortaya çıktı.

Anket sonucunda ideal bir cinsel ilişkinin yaklaşık 11 dakika sürmesi gerektiği belirtildi. Araştırma sonuçlarını inceleyen uzmanlar erkeklerde pornografik içerikli filmler izlemenin olumsuz etkisi olabileceğini duyurdu.

Ankete katılan erkeklerin yüzde 33’ü haftada en az 1 kere cinsel içerikli film izlediklerini söyledi. Araştırmayı inceleyen Dr. Ben Condon, “Pornografik içerikler, yetersiz cinsel eğitim ile birleşince sağlıksız beklentiler ortaya çıkıyor. Bu da kişinin yataktaki performansıyla ilgili endişe ve utanç seviyesinin artmasına sebebiyet veriyor” dedi.

KADINLAR AKSİNİ DÜŞÜNÜYOR

Ankete katılan erkeklerin yüzde 59’u pornografik içeriklerin pozitif etkisi ya da hiçbir etkisi olmadığını düşünürken, ankete katılan kadınların büyük kısmı ise pornografik içerikli videoların izlenmesinin erkeklerin performansını olumsuz etkilediğini dile getirdi.

Dr. Condon, “Genel hatlarıyla, pornografik içerikler sağlıklı bir cinsel ilişkiyi temsil etmiyor. İdeal fit beden görüntüsü ve saldırganlığı normalleştiriyor. Bu da zamanla kişinin cinsel sağlığını etkiliyor ve normal kavramını değiştiriyor” dedi.

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