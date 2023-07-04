İspanya’da Covid-19 kararı

İspanya hükümeti, Covid-19 salgınının bittiğini ilan ederek, sağlık, bakım merkezlerinin yanı sıra eczanelerde de zorunlu maske kullanımının kaldırıldığını açıkladı.

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İspanya hükümetinden yapılan açıklamada, Bakanlar Kurulu Covid-19 salgınının sona erdiğini ilan etti ve zorunlu maske kullanımını kaldırdı.

Yürütme organı, solunum yolu enfeksiyonu belirtilerinin görülmesi halinde, sağlık merkezlerinde ve yaşlılar ile engellilere yönelik yerleşim merkezlerinde maske kullanılmaya devam edilmesini tavsiye etmektedir denildi.

BELİRLİ ALANLARDA GEVŞETMİŞTİ

İspanya, kademeli olarak maske zorunluluğunu belirli alanlarda gevşetmişti. Ülkede sağlık ve bakım merkezlerinin yanı sıra eczanelerde maske zorunluluğu bulunuyordu.

Paylaşılan son verilere göre İspanyada 13 milyon 914 bin 811 kişi Covid-19 hastalığına yakalandı.

Bunlardan 13 milyon 762 bin 417si hastalığı atlatırken, 121 bin 760 kişi ise hayatını kaybetti. (DHA)

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