Korkutucu araştırma: Doğum kontrolü hapları beyni etkiliyor

Yapılan bir araştırma, doğum kontrol haplarının kadınların beynini değiştirdiğini ve onları risk alan kişiler haline getirdiğini ortaya koydu.

Sozcu.com.tr

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Kanada’nın Montreal şehrindeki Québec Üniversitesi’nde yapılan çalışmada, yaşları 23 ila 35 arasında değişen 139 kadın katılımcıyla çalışıldı ve doğum kontrol hapları kullananların, hiç almayanlara veya almayı bırakanlara göre ön loblarında daha zayıf bölgelere sahip olduğu tespit edildi.

Bu zayıflamanın sosyal davranışları ve dürtüselliği etkilediği, muhtemelen doğum kontrol hapı kullanan kadınların çekingenliklerinin azalmasına, daha fazla risk almasına ve daha az korkmasına yol açtığı düşünülüyor.

Ekip daha fazla araştırma yapılması gerektiğini söyledi ancak elde ettikleri sonuçlar hormonlara maruz kalmanın sinir sisteminin yapısında rol oynadığını gösteriyor.

150 MİLYONDAN FAZLA KADIN KULLANIYOR

Çalışmada yer alan Alexandra Brouillard, Daily Mail’e ekibinin mevcut hap kullanımının beyin bölgesi üzerindeki etkisinin, haplarda bulunan sentetik östrojene maruz kalma ile ilişkili olduğunu tespit ettiğini söyledi.

Araştırmadaki kadın deneklerden 62’si halihazırda doğum kontrol hapı kullanıyordu, 37’si daha önce kullanmıştı ve 40 kadın hiç hap kullanmamıştı.

Dünya çapında 150 milyondan fazla kadın doğum kontrol hapı kullanıyor ve bu yöntem hamileliği önlemede yüzde 93 ila 99 arasında etkili kabul ediliyor.

Genellikle güvenli kabul edilen doğum kontrol haplarının göğüs ağrısı, ruh hali değişiklikleri, kilo alma ve felç gibi bazı riskleri de bulunuyor.

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