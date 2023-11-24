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Pfizer’dan 1,5 milyar dolarlık Covid-19 aşısı davası

ABD'li ilaç şirketi Pfizer, corona virüsü (Covid-19) aşılarıyla ilgili sözleşmeyi ihlal ettiği gerekçesiyle Polonya'ya 1,5 milyar dolarlık dava açtı.

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Pfizer’dan 1,5 milyar dolarlık Covid-19 aşısı davası

Polonya, Pfizer ile 60 milyon dozluk Covid-19 aşı alım anlaşması yapmasına karşın aşıları almadı, ödeme de yapmadı.

Pfizer ise bu nedenle Brüksel’de açtığı dava kapsamında Polonya’dan söz konusu sözleşmeyi ihlal ettiği için 1,5 milyar dolar talep etti.

Söz konusu davanın ilk duruşmasının 6 Aralık’ta görülmesi bekleniyor.

Polonya Sağlık Bakanı Adam Niedzielski, 19 Nisan’da yaptığı açıklamada, Avrupa Komisyonu ve Pfizer şirketine, daha fazla Covid-19 aşısı alınmayacağı ve ödeme yapılmayacağının bildirildiğini açıklamıştı.

Niedzielski, açıklamasında, “Polonya’daki depolarda 67 ila 70 milyon doz aşı bulunuyor. Bütün bunlarla ne yapacağız?” ifadelerini kullanmıştı. (AA)

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