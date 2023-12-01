Sadece 1 dakika… Konsantrasyonu artırıyor, erken ölüm riskini düşürüyor

Daha hızlı karar vermek, daha iyi konsantre olmak ve beyindeki kan akışını hızlandırmak sadece bir dakika ile mümkün. İşte formül...

Sozcu.com.tr

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Masa başı bir işte çalışmak, uzun süre oturmak, hareketsiz bir yaşam… Uzmanların beden ve zihin sağlığı için tamamen karşısında durduğu bir hayat tarzı. Yeni bir araştırma da bu hayat tarzının getirdiği sağlık sorunlarına basit bir egzersiz öneriyor.

Journal of Applied Physiology dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, squat yapmak için bir dakika ayırmak, beyne daha iyi kan akışı sağlarken konsantrasyonu ve karar verme gücünü de artırıyor.

Japonya, Kuzey Carolina ve Birleşik Krallık’tan araştırmacılar, uzun süre oturduktan sonra zihinsel testleri tamamlayan ortalama 21 yaşında olan 20 genç yetişkinden oluşan bir grup üzerinde çalıştı. Bir deneyde, katılımcılar testleri tamamlamadan önce kesintisiz olarak üç saat oturdular; diğerinde ise yaklaşık 15 tekrardan oluşan baldır kaldırmayla birlikte bir dakikalık squat egzersizi seanslarıyla oturma sürelerini böldüler.

DAHA AZ YORGUN HİSSETTİLER

Araştırmacılar, katılımcıların egzersiz molası verdiklerinde işlerini daha iyi yürüttüklerine ve daha hızlı tepki sürelerine sahip olduklarını buldu. Ayrıca denekler, ara vermeden oturdukları zamana göre daha iyi konsantrasyon ve daha az zihinsel yorgunluk yaşadıklarını da bildirdiler.

Katılımcılar deneyde egzersizi her 20 dakikada bir tekrarladılar. Her ne kadar toplantı gibi uzun süreli oturma gerektiren durumlar için 20 dakikada bir hareket etmek uygun olmasa da bulgular, mikro egzersizlerin formda ve sağlıklı kalmaya yardımcı olduğunu gösteriyor.

ERKEN ÖLÜM RİSKİNİ DÜŞÜRÜYOR

Uzmanlar, bu küçük “egzersiz atıştırmalıkları”nın sadece daha sağlıklı bir zihin için değil aynı zamanda daha sağlıklı bir beden için de önemli olduğuna dikkat çekiyor. Daha önce yapılan birçok çalışma, günü hareketle bölmenin sağlık, zindelik ve yaşam süresinde büyük iyileşmeler sağladığını ortaya koymuştu.

Örneğin; 2023’te yapılan bir araştırma; tempolu yürüyüş, bisiklete binme veya dans molası gibi kısa aktivitelerin, erken ölüm riskini önemli ölçüde azaltabildiğini bulmuştu.

Araştırmacılar, bu küçük egzersizlerin faydalarına dikkat çekerken bunu bir alışkanlığa çevirmenin önemli olduğunu belirtiyor. “Örneğin kahve veya su almak için veya tuvalete gitmek için yerinizden kalktığınızda bir dakikalık bir squat yapabilirsiniz. Günde sadece 500 adımla başlayan her küçük adım, daha uzun, daha sağlıklı bir yaşama doğru katkıda bulunabilir.”