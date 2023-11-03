Şaşırtıcı araştırma: Uykusuz kalmak antidepresan etkisi gösteriyor

Çoğu insan uykusuz gecelerin ardından ertesi gün kendisini mutsuz ve huysuz hissettiğini belirtir. Ancak yeni bir çalışma, bütün gece uykusuz kalmanın vücutta antidepresan etkisi yaratabileceğini öne sürerek şaşırttı.

Sozcu.com.tr

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Yapılan bir araştırma, gece uykusundan yoksun kalmanın depresyonu birkaç gün boyunca tersine çevirebilecek bir etki yaratabileceğini öne sürüyor.

Bazen vücut fiziksel olarak bitkin olmasına rağmen, beynin mutlu ve zinde hissettiğini kaydeden uzmanlar, bunun, zevk ve ödülde rol oynayan dopamine bağlı olabileceğini söylüyor.

Araştırmada, farelerin davranışları ve beyin aktiviteleri analiz edilmeden önce hafif ve akut uyku yoksunluğu oluşturuldu.

Akut uyku kaybı döneminde sadece dopamin salınımı artmakla kalmadı, aynı zamanda nöronların bağlantılarını değiştirme yeteneği de geliştirildi; bu, kelimenin tam anlamıyla önümüzdeki birkaç gün boyunca neşeli ruh halini korumak için beynin yeniden yapılandırılması anlamına geliyordu.

RUH HALLERİNİN DEĞİŞİMİNİ ANLAMAK İÇİN FAYDALI

ABD’deki Northwestern Üniversitesi’nden nörobiyologların bulguları, bilim insanlarının ruh hallerinin doğal olarak nasıl değiştiğini daha iyi anlamalarına yardımcı olabilir.

Ayrıca ketamin gibi hızlı etkili antidepresanların nasıl çalıştığının daha iyi anlaşılmasına da yol açabilir ve araştırmacıların yeni antidepresan ilaçlar için farklı hedefleri belirlemesine yardımcı olabilirler.

Araştırmanın başındaki isim Profesör Yevgenia Kozorovitskiy, “Kronik uyku kaybı iyi araştırıldı ve bunun zararlı etkileri geniş çapta belgelendi. Uyku kaybının güçlü bir antidepresan etkisi yarattığını ve beyindeki bağlantıları yeniden yapılandırdığını bulduk.”

“Bu, uykusuz bir gece gibi sıradan aktivitelerimizin beyni birkaç saat gibi kısa bir sürede nasıl temelden değiştirebileceğinin önemli bir hatırlatıcısı.” dedi.

Ancak bununla birlikte araştırmacılar, antidepresan etkisinin geçici olduğunu ve iyi bir gece uykusunun önemli olduğunu da vurguladılar.

Kozorovitskiy, daha iyi hissetmek için spor salonuna gitmenin veya güzel bir yürüyüşe çıkmanın daha etkili olduğunu kaydetti.

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