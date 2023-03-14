Bakanlık acil denetim başlatmıştı, o ilacın kullanımı durduruldu

Obezite tedavisi amacıyla mide botoksu yaptırdıktan sonra yan etki nedeniyle hastanelere başvuran hastaların sayısındaki artış sonrası Botox Liyofilize toz içeren Flakon adlı ürüne ait iki parti ilacın satış ve kullanımı durduruldu.

Latif SANSÜR

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Sağlık Bakanlığı mide botoksu yaptırdıktan sonra zehirlenmeye bağlı kas-diyafram felci, yutkunma ve konuşma problemleri görülmesi üzerine aldığı önlemler çerçevesinde, mide botoksunda kullanılan bir ilacın satış ve kullanımını durdurdu.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun “Tüm sağlık kuruluşlarının dikkatine” başlığıyla yaptığı duyuruda, “Allergan İlaçları Tic. A.Ş.' nin ruhsatına sahip olduğu Botox Liyofilize Toz İçeren Flakon adlı ürünün C7560AC4 (SKT: 02/25) ve C7730C3 (SKT: 04/25) parti numaralıları ile ilgili olarak Kurumumuza ulaşan bildirimler nedeniyle gerekli değerlendirme süreci sonuçlanıncaya kadar söz konusu partilere İlaç Takip Sisteminde satış blokajı uygulanmış olup, mevcut bulunduğu sağlık kuruluşlarında ilgili partilerin kullanımının durdurulması önem arz etmektedir. İlgili sağlık mesleği mensuplarına önemle duyurulur” denildi.

BAKAN SORUŞTURMA BAŞLATILDIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iki gün önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, obezite tedavisi amacıyla mide botoksu yaptırdıktan sonra yan etki nedeniyle farklı hastanelere başvuran hastaların olduğuna dikkat çekerek İstanbul ve İzmir'de bu tedavilerin yapıldığı merkezlere acil denetimler başlatıldığını duyurmuştu.

Koca, her iki ildeki 2 sağlık merkezinde tedavide kullanılan ürünlere el konarak incelemeye alındığını belirterek, “Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yapılan değerlendirmede ilgili ürüne ait serinin ithalat onaylı olduğu ancak Mide Botoksu işleminde kullanılmasının endikasyon dışı olarak değerlendirildiği bildirilmiştir” ifadelerini kullanmıştı.