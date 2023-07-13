Türk Tabipleri Birliği’nden kuduz uyarısı

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Şanlıurfa’da kuduz teşhisi konduktan sonra yaşamını yitiren Lütfü Seray için üzgün olduklarını belirterek, “Kuduz şüpheli temas vakalarının artması nedeniyle kaygılıyız” açıklaması yaptı.

Latif SANSÜR

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Şanlıurfa'da 12 Temmuz 2023 tarihinde Lütfü Seray ismindeki vatandaşın kuduz hastalığından dolayı kaybedilmesinden sonra, çeşitli bölgelerden başka kuduz şüpheli temas vakalarının da ortaya çıktığı haberlerini değerlendiren TTB, 1885 yılında uygulanan ilk başarılı kuduz aşısından 138 yıl sonra hala kuduz hastalığından kayıplar vermenin kabul edilebilir olmadığını açıkladı.

“KABUL EDİLEMEZ!”

TTB'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda “Şanlıurfa’da kuduz teşhisi konulan hastanın yaşamını yitirmesi nedeniyle üzgün, kuduz şüpheli temas vakalarının artması nedeniyle kaygılıyız. Kuduz aşısının üretiminden 138 yıl sonra can kayıplarının yaşanması, sorumlu kurum ve birimlerin müdahaledeki yetersizliği kabul edilemez” denildi.

KUDUZ AŞILAMALARINA DİKKET ÇEKİLDİ

TTB, Kuduzun önlenmesi için şu önerilerde bulundu:

*Köpek ve kedi başta olmak üzere evcil hayvanlar ile çiftlik hayvanlarının kayıt altına alınması ve kuduz aşılarının her yıl yapılması, bu süreci hızlandırmak için gerekli görüldüğünde kitlesel kuduz aşılamaları yapılması,

*Aşı maliyetinin devlet bütçesinden desteklenmesi,

*Sahipsiz hayvanların kontrolsüz üremelerinin ve hareketlerinin sınırlandırılması, aşılanması ve sahiplendirilmesi,

*Kuduz şüpheli teması olan insan vakalarına müdahale ile ilgili sağlık personeli eğitimlerinin aralıklı olarak güncellenmesi, aşı-immumglobülin gibi tıbbi malzeme eksikliklerinin oluşmasına izin verilmemesi gereklidir.

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