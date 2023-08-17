Uzmanlar uyardı: Bilim insanları uzun Covid-19’un yeni belirtisini keşfetti

Dünyanın en saygın tıp dergilerinden Lancet't yayınlanan bir araştırmada corona virüsü salgınını atlatamayarak "Uzun Covid-19" sendromunu yaşayanlarda yeni bir belirti tespit edildiği sonucuna varıldı.

Sozcu.com.tr

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Dünya çapında milyonlarca insanın ölümüne sebep olan corona virüsü salgınından kurtulan ama bazı belirtileri iyileşmesine rağmen göstermeye devam eden insanlardaki “uzun Covid-19” sendromuyla ilgili dikkat çekici bir araştırma yapıldı.

Dünyanın önde gelen saygın hakemli tıp dergilerinden Lancet’te yayınlanan ve Leeds Üniversitesi’nde görevli bilim insanlarının hazırladığı araştırmada, uzun Covid-19’un nefes darlığı, kas ağrısı, koku kaybı ve halsizlik gibi yaygın belirtilerinin yanı sıra yeni bir belirti daha görüldüğüne vurgu yapıldı.

Bazı hastalarda hafıza kaybı, uykusuzluk, baş dönmesi, depresyon ve endişe gibi rahatsızlıkların da görüldüğü belirtildi. İngiltere’de yapılan araştırmada ise 33 yaşındaki bir İngiliz vatandaşının daha önce hiç görülmeyen bir belirti gösterdiği duyuruldu.

Corona virüsünden iyileştikten sonra adamın bacağında 6 ay boyunca morluklar ve yaralar oluştuğu ortaya çıktı. Hastayı inceleyen uzmanlar, bacağının her ayağa kalktığında daha da ağırlaştığını ve kaşınarak karıncalandığını da aktardı. Hastanın bacağındaki bu karıncalanma hissinin ise hasta uzandığı zamanlarda geçtiği de belirtildi.

Araştırmada yer alan doçent doktor Manoj Sivan, “Bu çok şaşırtıcı bir vaka. Çünkü corona virüsüne yakalanmadan önce hastada böyle bir belirti yoktu” dedi. Doktorlar, bu tür morluk ve karıncalanma hissinin başka hastalıklarla birlikte genelde ellerde, burunda ve kulaklarda görülebildiğine dikkat çekti.

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