Uzmanlar uyardı: Mideniz gerçekten de çok yemekten patlayabilir

Çok yedikten sonra kullanılan "Midem patlayacak gibi" ifadesi aslında gerçek olabilir. Uzmanlar çok fazla yemek yedikten sonra midenin patlayabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Sozcu.com.tr

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Gastrointestinal perforasyon, mide çok dolduğunda ve yırtıldığında kullanılan tıbbi bir terimdir. Söz konusu “patlama” yaşandığında, mide içeriğini karın boşluğuna salan ve ölümcül sepsis de dahil olmak üzere enfeksiyonlara yol açabilen bir delik oluşur.

Konuyla ilgili açıklama yapan diyetisyen Courtney Kalamar, “Tam miktar kişiden kişiye değişir. Ancak ortalama bir yetişkinin midesi yaklaşık bir litreye (yaklaşık dört bardak) denk düşecek şekilde yiyecek alır.”

“Mide son derece elastik olduğundan, tek seferde üç ila dört litre (ya da 16 bardak) kadar sıvı tutma kapasitesine sahiptir. Doygunluğu ve tokluğu algılamak da beyninizin 20 dakikasını alır.”

“Çok hızlı ve fazla miktarda yiyen bazı kişilerin beyinleri tok olduklarını algıladığında, doymuş hissetmek için gereken miktarın çok ötesinde yemek yemiş oluyorlar ve burada da problemler başlayabiliyor.” dedi.

Bununla birlikte, araştırmacı Mary Roach, Business Insider’a, aşırı yemekten kaynaklanan mide-bağırsak delinmesinin nadir görülen bir durum olduğunu söyledi. Roach, “Bunun nedeni, çoğu insanın öğürme refleksinin mide dolduğunda devreye girmesidir” diye açıkladı.

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