Uzun süre oturanlar, kalp sağlığına dikkat! Uyumak bile daha iyi

Yeni bir çalışma, herhangi bir aktivitenin kalp sağlığı için oturmaktan daha iyi olduğunu ortaya çıkardı.

Sozcu.com.tr

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Bilim insanları uzun süre oturmanın sağlığa olumsuz etkilerine sık sık dikkat çekiyordu. Ancak yeni bir çalışma, kalp sağlığı için uyumanın bile oturmaktan çok daha yararlı olduğunu gösterdi.

Araştırmada, koşmaktan şekerleme yapmaya kadar her türlü aktivitenin, uzun süre oturmaya kıyasla kalp hastalığı ve felç riskini azaltabildiği görüldü.

Yeterli uykunun BMI ve bel ölçümleri üzerinde faydalı etkileri olduğu bulundu; uzmanlar bunun, atıştırma gibi sağlıksız eylemler için daha az zaman ayrılmasından kaynaklanabileceğini öne sürüyor.

Ayrıca egzersizin de kalp sağlığını korumanın en iyi yolu olduğu ve oturarak geçirilen zamanı değiştirmenin kolesterol seviyelerini düşürmeyi, daha sağlıklı bir kiloya ve daha küçük bel ölçülerini sağlayabileceği belirtildi.

EGZERSİZ YOĞUNLUĞU DA ÖNEMLİ

University College London ve Sydney Üniversitesi tarafından yapılan yeni araştırmaya, beş ülkede 15.253 kişi katıldı ve bunlar günün 24 saati boyunca aktivite seviyelerini ölçen cihazlar kullanıyordu.

Çalışma, günde 30 dakika oturmanın, 30 dakika orta ila şiddetli egzersizle değiştirilmesinin, daha düşük vücut ağırlığına sahip insanlar üzerinde son derece etkili olduğunu buldu. Altı dakika kadar az hareketsiz davranışın yerini egzersiz aldığında ise kolesterol seviyelerinin iyileştiği, ancak daha fazla egzersizin daha iyi olduğu görüldü.

European Heart Journal’da yayınlanan bulgulara göre, insanların hareketsiz kalmaktan ziyade egzersiz yaparak, ayakta durarak veya uyuyarak daha fazla zaman geçirmesi durumunda kan şekeri düzeyleri daha düşüktü.

Sonuçlar koşu, hızlı bisiklet, futbol veya tenis gibi kuvvetli egzersizlerin çok daha etkili ve faydalı olduğunu da gösterdi. Bu sporları, tempolu yürüyüş veya temizlik gibi hafif egzersizler, ardından uyumak veya ayakta durmak izledi.

KÜÇÜK DEĞİŞİKLİKLER BİLE ETKİLİ

UCL’den Dr Jo Blodgett şunları söyledi: “Araştırmamızdan elde edilen en büyük sonuç, hareket şeklinizdeki küçük değişikliklerin kalp sağlığı üzerinde olumlu bir etkiye sahip olabilmesine rağmen, hareket yoğunluğunun önemli olduğu. Gözlemlediğimiz en faydalı değişiklik; oturmayı, bir veya iki dakikalığına bile olsa kalp atış hızınızı yükselten ve daha hızlı nefes almanızı sağlayan herhangi bir aktiviteyi (koşma, hızlı yürüyüş veya merdiven çıkma olabilir) orta ila şiddetli aktiviteyle değiştirmekti.”

Araştırmacılar, yoğun aktiviteye harcanan zamanın kalp sağlığını iyileştirmenin en hızlı yolu olmasına rağmen, daha uzun süre yapılırsa küçük değişikliklerin de etki yaratabileceğini belirtti.

Araştırmayı finanse eden İngiliz Kalp Vakfı’ndan James Leiper şunları söyledi: “Aktif olmak her zaman kolay değil ve uzun vadede sadık kalabileceğiniz, keyif alacağınız değişiklikler yapmak önemli; kalp atış hızınızı artıran her şey yardımcı olabilir.”

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