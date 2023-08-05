Yaşlı hastalara önerildi: Günde 25 dakika yürüyün

Yeni araştırmalar, yaşlı hastaların kaslarının zayıflamasını önlemek için hastane koğuşlarında ve koridorlarda yürümeleri gerektiğini gösteriyor.

Sozcu.com.tr

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Hastane yatağında birkaç gün yatmak, bazı yaşlı hastaların taburcu olduklarında yürümekte veya bağımsız yaşamakta zorlanmasına neden olarak, güçlerinde keskin bir bozulmaya neden olabilir.

İspanya’da yapılan bir araştırma ise, hastaların hastanedeyken günde en az 25 dakika yürümelerine yardım edilirse bu düşüşün önlenebileceğini gösteriyor.

British Journal of Sports Medicine’de yayınlanan çalışma, egzersizin hastane yataklarında yatmanın olumsuz etkisini nasıl azaltabileceğine dair anketlere katılan 55 ila 87 yaşları arasındaki 3.842 kişiyi inceledi.

Hastanede günde 25 dakika yavaş yürüyüşün bile, yatak istirahatinin yaşlı hastalar üzerindeki zararlı fiziksel etkisini ortadan kaldırmaya yardımcı olduğu ve bu hastaların yeniden hastaneye yatırılma veya bir bakımevine nakledilme olasılığını azalttığı bulundu.

En iyi etki, hastalar günde en az 50 dakika hastane çevresinde yürüdüklerinde gözlemlendi. Çalışma, otururken direnç bantlarıyla 20 dakika çalışmak ve 20 dakika yürümek gibi farklı fiziksel aktivitelerin de yardımcı olduğunu ileri sürdü.

TABURCULUK SONRASI SENDROMLAR AZALIYOR

Araştırmacılar, hastanede kaldıkları süre boyunca aktif kalan hastaların taburcu olduktan sonra “hastane sonrası sendrom”lara maruz kalma olasılıklarının daha düşük olduğunu söylediler.

Çalışma, fiziksel aktivitenin hastanedeki yaşlı yetişkinlerin günlük rutininin “temel bir parçası” haline gelmesi gerektiğini söyledi. Çoğu yaşlı olan günde yaklaşık 12.000 hasta, tıbbi olarak taburcu edilecek kadar uygun olmasına rağmen NHS hastane yataklarında mahsur kalıyor ve birçoğu sosyal bakım bekliyor. Özellikle bu hasta grubunun, daha fazla yürümeye teşvik edilmekten fayda görebileceği kaydedildi.

Araştırmayı yapan İspanya’daki Cadiz Üniversitesi’nden başyazar Profesör Borja del Pozo Cruz da, hastanelerin “yaşlı yetişkinlerin hastanedeyken yardım almadan yürümesine izin verecek ve teşvik edecek şekilde düzenlenmesi” gerektiğini belirtti.

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