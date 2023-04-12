AB’yi endişelendiren satın alma

Avrupa Birliği (AB), ABD merkezli çip üreticisi Broadcom'un bulut bilişim ve yazılım şirketi VMware'i 61 milyar dolara satın almasının bazı donanım bileşenlerinde rekabete zarar vereceğini bildirdi.

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AB Komisyonu, Broadcom’un VMware’i satın almasına ilişkin aralık ayında başlatılan rekabet soruşturmasında şirkete yöneltilen suçlamaları içeren resmi itiraz beyanının gönderildiğini açıkladı.

Açıklamada, satın almanın VMware’in sanallaştırma yazılımıyla birlikte çalışan belirli donanım bileşenleri pazarında rekabeti kısıtlayabileceği ifade edildi.

Broadcom’un farklı ürünlerle birlikte ağ arabirim kartları, fiber kanal ana bilgisayar veri yolu adaptörleri ve depolama aygıtları sunan bir şirket olduğu anımsatılan açıklamada, şirketin bu tür ürünlerde küresel çapta önemli bir tedarikçi konumunda olduğu kaydedildi.

ENDİŞE DUYULDUĞUNA DİKKAT ÇEKİLDİ

Açıklamada, VMware’in de benzer ürünlerde önemli bir üretici olduğuna işaret edilerek satın almanın küresel pazarlardaki rekabeti kısıtlayabileceğinden endişe duyulduğuna dikkat çekildi.

Avrupa ülkelerinde faaliyet gösteren büyük ölçekli şirketlerde birleşme ve satın almaları denetlemek AB Komisyonunun yetkileri dahilinde bulunuyor.

AB Komisyonu, yürüttüğü inceleme ve soruşturmalarda rekabete aykırı bir durum olup olmadığını değerlendiriyor. Rekabete aykırı durumların tespit edilmesi halinde AB Komisyonu, birleşme veya satın almaları engelleyebiliyor.

Broadcom, geçen yıl mayıs ayında bulut bilgi işlem teknolojileri firması VMware’i 61 milyar dolar karşılığında satın alacağını duyurmuştu. (AA)

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