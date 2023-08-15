Bilim insanları, erkekleri üç kategoriye ayırdı

Yeni bir çalışma sonunda bilim insanları, erkeklerin üç kategoriye ayrılabileceğini öne sürdü. Peki siz hangi kategoridesiniz?

Sozcu.com.tr

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New York’taki Columbia Üniversitesi’nden bir ekip, farklı kültürel geçmişlere sahip 92 heteroseksüel erkeği inceledi ve erkeklerin üç kategoriye ayrıldığını ortaya çıkardı: Neo-gelenekçi erkekler, eşitlikçi erkekler ve ilerici erkekler…

Çalışmada ekip, erkek tiplerinin yakın partner ilişkilerini nasıl etkilediğini araştırmak için yola çıktı.

Araştırmayı yöneten Dr John Oliffe, “Farklı özelliklerin, erkeklerin ilişkilerini ve ruh sağlıklarını nasıl şekillendirdiğini anlamak için yola çıktık. Bulduğumuz şey, bu erkek tiplerinin farklı faydalar ve zorluklarla ilişkilendirildiğiydi” dedi.

Araştırmada 19 ila 43 yaşları arasındaki 92 heteroseksüel erkeğin verileri kullanıldı. Ve sonunda erkeklerin hepsinin de bu üç kategoriden birine uyduğu görüldü.

Araştırmacılara göre, neo-gelenekçi erkekler, büyük ölçüde geleneksel cinsiyet rollerini benimserken, eşitlikçi erkekler daha eşit bir ilişki anlayışıyla ilerler. İlerici erkekler ise kimin ne yapacağını ayarlamak için partnerleriyle sık sık konuşurken, ilişkilerinde cinsiyet eşitliğini oluşturmaya çalışırlar.

Araştırmada; toplumsal cinsiyet eşitliğini ve sosyal adaleti aktif olarak destekleyen erkekler, zihinsel refahlarının arttığını bildirirken, eşitlikçi bir tarza sahip bazı erkeklerin de ev içi görevleri kesinlikle yarı yarıya bölerek toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için mücadele ettiği görüldü.

Dr Oliffe, “Bütün bunların ruh sağlığı üzerinde etkisi var. Anlamlı bir değişimi teşvik etmek için, erkeklerin davranışlarını etkileyen yapıları ele almamız gerekiyor” dedi.

Ekip, bulguların daha sağlıklı ilişkilerin önünü açacağını umuyor.

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