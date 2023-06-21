Çeteler gençleri çekmek için sosyal medya ve video oyunlarını kullanıyor

ABD'nin Arizona eyaletindeki yetkililerin pazartesi günü bildirdiğine göre, karteller ABD-Meksika sınırından uyuşturucu ve insan kaçakçılığı yapmak için gençleri cezbedecek ilginç yollar kullanıyor.

Sozcu.com.tr

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Yetkililer, teknolojiden anlayan kartellerin, sınırdan uyuşturucu ve insan kaçakçılığı yapmak üzere ABD’li gençleri çekebilmek için sosyal medyayı ve video oyunlarını kullandığını bildirdi.

Daily Star’ın haberine göre, henüz 12 yaşındaki çocukların organize suç gruplarının kirli işlerini yapmak üzere yetiştirildiği ortaya çıkarken Cochise İlçesi Şerifi Mark Dannels, teşkilatının bu yıl, yaşları 15 ila 17 arasında değişen 21 genci, kartelin sınırla ilgili faaliyetlerine karıştığı için tek başına tutukladığını söyledi.



Gençlerin neredeyse tamamı ABD vatandaşıydı ve iddiaya göre ebeveynlerinin arabalarını kullanıyor ve göçmen başına yaklaşık 59 bin TL (2.500 dolar) para alıyorlardı.

Gençler, çeteler tarafından sosyal medyada ve video oyunlarında yayınlanan “hızlı nakit” vaatleriyle kandırılıyor. Kendilerine verilen işler, genellikle bir yerden bir yere taşıma şeklinde ilerliyor.

SİLAHLI GENÇ SAYISI ARTTI

Şerif, ebeveynlerin veya velilerin çoğunluğunun, çocuklarının Cochise ilçesinde uluslararası bir suç işlediğinden haberleri olmadığını söyledi.

Gençlerin Snapchat, WhatsApp, Facebook Marketplace, TikTok gibi sosyal medya platformları ve Grand Theft Auto gibi video oyunları aracılığıyla işe alındığı bildirilirken Dannels, “39 yıllık kariyerimde gördüğümden daha fazla silahlı çocuk görüyorum.” dedi.

CNBC’nin bildirdiğine göre, geçen yıl 89 genç, göçmen veya uyuşturucu taşıdığı iddiasıyla tutuklandı.

Şerif, kolluk kuvvetlerinin “sınırı güvence altına alarak” ve cezayı artırarak suçlulara karşı “mücadele edebileceğini” söyledi.

Ayrıca, bu yılın başlarında yeniden yürürlüğe giren “Sosyal Medyada Kartellerle Mücadele Yasası” da bulunuyor. Yasaya göre, ABD İçişleri Bakanlığı, kartellerin sosyal medya kullanımını analiz edecek ve teknoloji şirketlerinin kartel işe alım çabalarını gönüllü olarak bildirmeleri için bir süreç oluşturacaktı.

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