Çocukların üçte biri okul yerine TikTok’u tercih ediyor

Yeni bir ankete göre; çocukların üçte biri, TikTok'tan okula göre daha fazla eğitim aldıklarına inanıyor.

Sozcu.com.tr

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Özelikle gençler arasında en çok kullanılan uygulamalardan biri olan TikTok ile ilgili yapılan araştırma, gençlerin eğitim için bile uygulamayı tercih ettiklerini ortaya koydu.

Oxford Home Schooling’deki araştırmacılar, Birleşik Krallık’ta yaşları beş ile 16 arasında değişen bin öğrenciyle anket yaptı.

Ankete katılanların üçte biri TikTok’u okula tercih ederken, yaklaşık dörtte biri de TikTok içerik oluşturucularının dersleri öğretmenlerinden daha iyi anlattıklarını düşünüyor. Uygulamayı kullanan öğrenciler, uygulamada istedikleri her şeye yanıt bulabileceklerini iddia ederken, beşte biri duyduklarının doğru olduğunu varsayıyor.

Katılımcıların, TikTok’u kullanma olasılıklarının en yüksek olduğu konuların ise İngilizce, müzik ve matematik olduğu ortaya çıktı.

2020’de TikTok, akademik videolara ilgi duyulduğunu fark edince eğitim içeriği üretmek için yüzlerce uzmanı görevlendirmeyi planladığını duyurdu. Hatta üniversiteler ve hayır kurumlarının yanı sıra, TV sunucusu Rachel Riley’nin matematik hakkında konuşması gibi ünlüler de videolar sunmaya başladı.

Araştırmacılardan Greg Smith, sosyal medyanın popülaritesinin belgelendiğini ancak araştırmanın, uygulamayı eğitim amaçlı kullanan çocukların ölçeğini de vurguladığını söyledi.

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