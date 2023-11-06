Denizyıldızının gizemi çözüldü: Kafası yok sanılıyordu…

Bilim insanları denizyıldızının kafasının nerede olduğu konusunda yüzyıllardır süren gizemi nihayet çözdüler.

Sozcu.com.tr

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Deniz dünyasının dikkat çeken canlılarından biri olan denizyıldızının yapısı her zaman bir kafa karışıklığı yaratmıştır. Bu canlıların kafasının nerede olduğuna dair bilim insanları yeni bir çalışma yayınlayarak soruları biraz da olsa gideriyor.

Denizyıldızlarının, vücutlarının merkezinde tek bir kafanın bulunmadığı ortaya çıktı. Bu olağan dışı yaratıkların her bir uzvunda kafa benzeri bölgeler olduğu ileri sürülüyor. Araştırmanın başyazarı Laurent Formery, yaptığı açıklamada bu konunun zoolojinin en başından beri devam eden bir gizem olduğunu söyledi.

Formery, “Bir deniz yıldızına baktığınızda kafaya benzeyen hiçbir şey yok” dedi. Ancak araştırmacılar denizyıldızı uzuvlarındaki farklı genleri analiz etti. Başlangıçta, çoğu hayvana benzer şekilde, bazılarının kafaya, bazılarının da gövdeye benzeyen genleri bulmayı bekliyorlardı. Ancak bunun yerine çoğunlukla kafa benzeri genler buldular.

Araştırmanın ortak yazarlarından Jeff Thompson, “Genellikle hayvanın gövdesinin desenlenmesinde rol oynayan genler ektodermde ifade edilmiyordu. Görünüşe göre tüm derisi dikenli, vücut planı diğer hayvan gruplarındaki kafaya kabaca eşdeğer” dedi. Formery, keşfin çok tuhaf ve beklenmedik olduğunu ekledi.

Formery, “Ders kitaplarına baktığınızda deniz yıldızlarının çok basit bir sinir sistemine sahip olduğunu, sanki beyinlerinin olmadığını söylüyorlar. Bu ilginç, çünkü yaptığımız çalışmalar, bir denizyıldızının sinir sistemine bakarsanız, sinir sistemini oluşturan genlerden bazılarının aynı zamanda bizim kendi gelişimimiz sırasında rol oynayan genler olduğunu gösteriyor.”

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