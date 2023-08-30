Dikkat çekici araştırma: Alkolle ilgili düşünülen o bilgi yanlış çıktı

ABD'de yapılan bir araştırma, genel kanının aksine, alkolün insanları daha çekici göstermediğini ortaya çıkardı.

Sozcu.com.tr

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Standart boyut

Yapılan önceki bir araştırmada, insanlardan, ayık ve sarhoş olduklarındaki fotoğrafları değerlendirerek diğer insanların çekiciliğini derecelendirmelerini istenmişti.

Yeni bir araştırmaya liderlik eden Kaliforniya Palo Alto’daki Stanford Üniversitesi’nden Profesör Molly Bowdring ise, katılımcıların daha önce derecelendirdiği bazı kişilerle gerçekten tanışma olasılığı gibi ek bir boyut ekledi.

Araştırmaya dahil olmayan Ormskirk’teki Edge Hill Üniversitesi’nde psikoloji profesörü Rebecca Monk, “Araştırma ekibi, katılımcıların, baktıkları resimlerin gelecekte etkileşimde bulunmayı seçebilecekleri kişilere ait olduğuna inanmasını sağlayarak, bu alanda daha önce yapılan araştırmalarda eksik olan güzel bir gerçekçilik unsuru ekledi.” dedi.

Araştırma için fotoğraf ve videolarda gördükleri kadın ve erkeklerin çekiciliğini değerlendirmek için 18 çift erkek arkadaşla çalışıldı. Arkadaş çiftlerinin davet edilmesinin nedeni, gerçek bir içki içme durumunda tipik olarak meydana gelebilecek sosyal etkileşimleri taklit etmeye çalışmaktı.

İKİ AŞAMALI ÇALIŞMA

İki kere yapılan çalışmada, önce her iki erkeğe de kanlarındaki alkol konsantrasyonunu yaklaşık %0,08’e (İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve birçok ABD eyaletinde araç kullanmak için yasal sınır) yükseltmeye yetecek kadar votka ve kızılcık suyu verildi ve ikinci seferde de her ikisine de alkolsüz bir içecek verildi.

Fotoğraflar için çekicilik derecelendirmeleri yapıldıktan sonra, gelecekte yapılacak bir deneyde bu kişilerden en çok hangisiyle etkileşime geçmek istedikleri soruldu.

Alkol ve Uyuşturucu Araştırmaları Dergisi’nde yayınlanan araştırma, alkolün insanların başkalarının çekiciliğine ilişkin algılarını artırdığını bulamadı. Bowdring, “Ancak insanların alkol tükettikten sonra en çekici buldukları insanlarla etkileşime geçme olasılıklarının daha yüksek olduğunu gördük” dedi.

Gerçekten de, alkollü katılımcıların gelecekteki bir çalışmada, potansiyel olarak tanışmak üzere en çekici dört adaydan birini seçme olasılığı, ayık oldukları zamana kıyasla 1,71 kat daha fazlaydı.

Monk, “Bulgular esasen sarhoşluğun, cesareti artırdığını, yani insanların çekici kişilerle etkileşime girme isteği gösterme olasılığının daha yüksek olduğunu gösteriyor” dedi.

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