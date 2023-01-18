Elon Musk, Davos’a sıkıcı olduğu için katılmadığını söylüyor ama aslında davet bile edilmiyormuş

Son zamanların en sansasyonel CEO'larından biri olan Elon Musk'ın Davos'a katılmasıyla ilgili organizatörlerle arasında bir anlaşmazlık yaşanıyor gibi görünüyor. Elon Musk, sıkıcı olduğu için Davos'ta olmadığını söylerken, organizatörler ise, 2015'ten beri Musk'ı davet etmediklerini belirtiyor.

Sozcu.com.tr

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İsviçre’de düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’nda her yıl milyarder CEO’ların, dünya liderlerinin katılımıyla iklim değişikliğinden yaşam maliyeti krizine kadar bir dizi küresel konun tartışılıyor. Ancak Davos’ta gerçekleşen toplantı bu yıl farklı bir tartışmayla gündemde.

Tesla, SpaceX ve Twitter’ın saihibi olan Elon Musk, geçtiğimiz günlerde konferansı eleştirerek konferansa davet edildiğini ancak katılmamayı tercih ettiğini söyledi. Ancak organizatörler Musk ile aynı düşüncede değil. Organizatörler, Twitter CEO’sunun yaklaşık on yıldır davet edilmediğini söylüyor.

Dünya Ekonomik Forumu sözcüsü Yann Zopf, Musk’ın en son 2015’te davet edildiğini söyledi. Zopf, Musk’ın 2010’larda konferansa davet edildiğinde hiçbir zaman kaydolmadığını veya katılmadığını söyledi. Ancak Musk, geçen ay bir tweet’te “WEF’e davet edildim ama reddettim” yazmıştı.

Bir hafta sonra başka bir tweet’te Musk, “Davos davetini reddetmemin nedeni, onların şeytani bir entrika içinde olduklarını düşünmem değil, kulağa sıkıcı gelmesiydi” diye yazdı.

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