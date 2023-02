Elon Musk, Twitter toplantılarına annesiz katılmıyormuş

Her fırsatta oğluyla gurur duyduğunu söyleyen Maye Musk sadece gurur duymakla kalmıyor, aynı zamanda oğlunun işlerine de karışıyor gibi görünüyor.

Twitter’daki eski bir yöneticinin anlattıklarına göre; Elon Musk’ın annesi, girişimci ile yapılan görüşmelerde sürekli olarak yanındaydı. Twitter’dan kovulan yönetici, The Times’a Musk’ın iki yaşındaki oğlu X’in de iki kez orada bulunduğunu söyledi.

Bir toplanıları sırasında X’in ağladığını ancak o sırada Maye Musk’ın hiçbir şey yapmadığını ve Elon Musk’ın oğlunu yatıştırmaya çalıştığını söyleyerek, anne Musk’ın torununa bakmak için orada olmadığına dikkat çekiyor.

Maye Musk’ın, aslında oğlu Elon Musk’ın yanında olması pek de şaşırtıcı değil. 74 yaşındaki model, yazar, diyetisyen Musk, sık sık kameralar karşısında da sosyal medyada da oğlunun yaptıklarından övgüyle bahsediyor. Tesla’yı büyüleyici bulan anne Musk, fabrikanın bile çok güzel olduğunu tweetlemişti.

Maye Musk, Elon Musk’ın babası Errol Musk ile ayrı. Musk, yakın zamanda Times’a verdiği bir röportajda ​​Errol Musk için şunları söyledi: “Her gün bana bağırır ve ‘Sen çirkinsin, aptalsın, sıkıcısın’ derdi. ‘O kadar çirkin olamam. Ben modellik yapıyorum’ diye düşünürdüm. Ama o zaman beni döverdi, böylece karşı çıkamazdım.”

Çiftin üç çocuğu oldu: Elon, küçük kardeşi Kimbal ve Tosca. En büyükleri dokuz yaşındayken de ayrıldılar.