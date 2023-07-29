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Elon Musk’ın, Twitter binasındaki logoyu değiştirmesi tartışma yarattı

San Francisco şehir yönetimi, Elon Musk'ın Twitter binasındaki "kuş" logosunu "X" ile değiştirmesi hakkında, "verilen tabela iznini ihlal" gerekçesiyle soruşturma açtı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 13:57 - 29 Temmuz 2023 Güncellenme:
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Elon Musk’ın, Twitter binasındaki logoyu değiştirmesi tartışma yarattı

Musk’ın, Twitter’ın logosunu “X” ile değiştirmesinin yankıları sürerken, Twitter’ın San Francisco’da bulunan binasındaki “kuş” logosu da kaldırılarak yerine dev bir “X” logosu konuldu.

Logo değişimi esnasında sokakta yeterli güvenlik önleminin alınmadığını söyleyen San Francisco polisi, çalışanlara müdahale etti.

San Francisco şehir yetkilileri ise kentteki binalarda bulunan sembol ya da harflerin değiştirilmesi ya da kaldırılmasının, hem tasarım hem de güvenlik nedeniyle izne tabi olduğunu belirterek, “verilen tabela iznini ihlal” gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Twitter’ın yeni sahibi Elon Musk, geçtiğimiz günlerde sosyal medya platformunun klasik “kuş” logosunu “X” harfi ile değiştirmişti. Ayrıca Musk, “X.com” adresinin artık “twitter.com”a yönlendirdiğini açıklamıştı.

SpaceX ve Tesla’nın da sahibi olan Musk, Twitter’ı ekim ayında satın almış ve o tarihten itibaren radikal değişikliklere gitmişti. (AA)

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