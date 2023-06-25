Elon Musk’tan kafes dövüşü açıklaması: “Antrenman yapacağım”

Elon Musk ve Mark Zuckerberg arasındaki kafes dövüşü şakası gerçek oluyor. Ünlü girişimcilere yakın isimler, dövüş konusunda ciddi olduklarını ve hatta Musk'ın antrenman yapmaya başlayacağını söylüyor.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Geçtiğimiz hafta teknoloji dünyasının iki ünlü ismi rekabetlerini girişimlerinden ringlere taşımaya karar verdi. Elon Musk, Zuckerberg ile bir kafes dövüşü yapabileceğini söylerken. Musk’ın meydan okumasına Zuckerberg kayıtsız kalmadı ve konum istedi.

İkiliye yakın kaynaklar bu esprili atışmanın gerçekten de yaşanabileceğini söylüyor. Ancak Musk, Zuckerberg ile bir kafes dövüşünün kendisi için kötü gidebileceğini kabul ediyor.

Amerikalı karma dövüş sanatları organizasyonu UFC’nin CEO’su Dana White, yorumların ardından Musk ve Zuckerberg’le telefonda bir buçuk saat konuştuğunu ve ikisinin de kavga konusunda son derece ciddi oldukları sonucuna vardığını söyledi.

Musk da “Şey, henüz antrenmanlara başlamadım. Olursa antrenman yapacağım” diyerek şakayı bir adım daha ileri götürdü.

Zuckerberg’den daha uzun ve ağır olmasına rağmen, Musk’ın karma dövüş sanatları deneyiminden yoksun olması, bu dövüşü kaybedeceği tahminlerini güçlendiriyor. Musk, röportajda “Zamanımı ihtiyaç duyulan şeye harcıyorum ve genellikle insanlarla dövüşmek zorunda kalmıyorum” dedi.

İlginizi Çekebilir Elon Musk, Mark Zuckerberg'e meydan okudu... Kozlarını ringde paylaşmak istedi

İlginizi Çekebilir Ünlü milyarderin kız kardeşi açtı ağzını yumdu gözünü: "Elon Musk'ın kardeşinden daha fazlasıyım"