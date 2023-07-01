Elon Musk’tan Twitter kullanıcılarına gönderi okuma sınırı

Elon Musk, sahibi olduğu Twitter'da kullancılar için gönderi okuma sınırı getirdi. Twitter'da bir günde onaysız hesaplar 600 tweet, onaylı hesaplar ise 6000 tweet görüntüleyebilecek.

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Geçen yıl olaylı bir satın alma sürecinin ardından Twitter’ın yeni sahibi olan ve yaptığı hamlelerle büyük tartışma yaratan Elon Musk, kullanıcıları kızdıracak bir adım daha attı.

Twitter’da bugün bazı kullanıcılar “Üzgünüz, takip limitine takıldın. Lütfen biraz bekle, sonra tekrar dene” uyarısıyla karşılaştı.

Birçok kullanıcı, sorunun geçici olduğunu düşünürken, Twitter’ın sahibi Elon Musk, yeni kuralları uygulamaya başladıklarını duyurdu.

Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bir günde onaysız hesapların 600 tweet, onaylı hesapların ise 6000 tweet görüntüleyebileceğini açıkladı.

HESAPLARA GÖRE TWEET SINIRLARI

Musk, paylaşımında şunları belirtti:

* “Twitter’da geçici sınırlar uyguladık.

* Onaylanmış hesaplar günde 6000 gönderi okumakla sınırlandırıldı.

* Onaylanmamış hesaplar günde 600 gönderi.

* Yeni onaylanmamış hesaplar günde 300 gönderi.”

MAVİ TİK ÜCRETİ 8 DOLAR

Elon Musk, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Twitter'ın mavi onay işareti olan veya olmayanlar için mevcut lordlar/köylüler sistemi saçmalık. Bu işaret ayda 8 dolar.” ifadesini kullanmıştı.

Söz konusu rakamın ülkeden ülkeye değişebileceğini belirten Musk, ayda 8 dolar ödeyen kişilerin, birçok alanda platformda öne çıkacağını, daha uzun video ve ses paylaşabileceğini ve yarı oranda reklam göreceğini aktarmıştı.

Musk, “Bu yöntemle içerik üreticilerini ödüllendirmesi için Twitter'a bir gelir kapısı açılacak.” ifadesine yer vermişti.

Kullanıcıların hesap adının yanında ücretsiz olarak bulunan doğrulama işareti ‘mavi tik'in tamamen kaldırılacağını açıklayan Elon Musk, Twitter Blue kullanıcısı olmayan doğrulanmış hesapların “mavi tik’ini” nisan ayında kaldırmıştı.

Böylece Twitter Blue için aylık 8 dolar ücret ödemeyen çok sayıda kuruluş ve ünlü ismin doğrulanmış onay işaretleri silinmiş oldu.

TWITTER BLUE TÜRKİYE FİYATLARI

Bireyler ve içerik üreticileri aylık 150 TL, yıllık ise 1570 TL’ye Twitter Blue aboneliği satın alabiliyor. İşletmeler, devlet kurumları, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar da ayda 19 bin 100 TL’ye Twitter Blue aboneliğine sahip olabilir.