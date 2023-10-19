Instagram ve Facebook hakkında şok iddia: Saldırı görüntülerini sansürlediler

Instagram ve Facebook'un sahibi sosyal medya devi Meta'nın, İsrail’in Gazze’deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırısına ilişkin paylaşılan görüntüleri sansürlediği öne sürüldü.

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Instagram ve Facebook, Gazze’deki hastane saldırısına ait olduğu iddia edilen bir fotoğrafı paylaşmaya çalışan kullanıcılarına, gönderinin “cinsel içeriğe sahip olduğunu veya çıplaklık kurallarını ihlal ettiğini” belirtti.

Intercept’e göre, elektrik kesintilerinin ve tahrip edilen telekomünikasyon altyapısının bölgeden görüntü paylaşımını zorlaştırmasına rağmen, paylaşılabilen görüntüler de Meta’nın “sansür mekanizmalarını harekete geçirdi.

Bölgede ve bölge dışında bulunan sosyal medya kullanıcıları, silinen gönderilerden, kilitlenen hesaplardan ve engellenen aramalardan şikayetçi oldu.

“DURUM DAHA DA VAHİM”

İfade özgürlüğü bağlamında Meta ile doğrudan işbirliği yapan Filistinli dijital haklar grubu 7amleh’in sözcüsü Eric Sype, çatışmayla ilgili sansürlenen gönderiler hakkında yüzlerce kullanıcının şikayetinin belgelendiğini ifade etti.

Dijital haklar grubu Access Now’da politika analisti olan Marwa Fatafta da İsrail’in Gazze Şeridi’ne Mayıs 2021 tarihleri arasında düzenlediği saldırılarda yine kullanıcıların sosyal medya paylaşımlarının engellendiğini ve Meta’nın bu olayı teknik bir soruna bağladığını anımsatarak, “Bu, 2021’deki gibi bir sansür kargaşası. Ancak Gazze’deki internet kesintisi düşünüldüğünde durum daha da vahim.” dedi.

Öte yandan, görüntülerin yayından kaldırılmasının Meta’nın resmi politikası nedeniyle değil, şirketin dış kaynaklı insan denetimi ve otomatik görüntü işaretleme yazılımının zaman zaman düzensiz çalışan kombinasyonundan kaynaklandığı iddia ediliyor.

İSRAİL-HAMAS ÇATIŞMASI

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail’e “Aksa Tufanı” adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı’na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi’ne saldırı başlatmıştı.

Gazze’den düzenlenen saldırılarda 306’sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Gazze’ye saldırılarında 1524’ü çocuk 3 bin 785 kişinin öldüğünü, 12 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria’da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 73 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

İsrail’in saldırılarında 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan sınırında 8 Ekim’de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda ise 12 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, biri gazeteci 3 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 2 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.

İsrail’in Gazze’deki El-Ehli Baptist Hastanesine 17 Ekim’de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28’i ağır 342 kişi yaralanmıştı. (AA)