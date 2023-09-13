iPhone 15 fiyatı belli oldu… iPhone 15 Pro Max fiyatı vergilerle uçtu

Apple, iPhone 15 serisi ve akıllı saat ve AirPod modellerini tanıttı. iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max olmak üzere dört modelden oluşan serinin Türkiye fiyatı ise dudak uçuklattı. Türkiye'de 22 Eylül tarihinde ön siparişe çıkacak 1 TB hafızaya sahip iPhone 15 Pro Max 92 bin 999 liraya satılacak, bunun 37 bin 131 liralık kısmı vergi olacak.

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Standart boyut

Apple, iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modellerini Türkiye Kalifornya’da düzenleyeceği “Wonderlust” etkinliğinde tanıttı. Apple’ın en güçlü telefon modeli olacak olan iPhone 15 Pro Max’in fiyatı yurtdışında 1119 dolar olacak, Türkiye fiyatı vergilerle birlikte 92 bin 999 lira olarak belirlendi.

İPHONE 15 FİYATI NE KADAR?

Ürünlerin Türkiye fiyatları şu şekilde:

Model Depolama Fiyat (TL) iPhone 15 128 GB 49.999 iPhone 15 256 GB 53.999 iPhone 15 512 GB 61.999 iPhone 15 Plus 128 GB 56.999 iPhone 15 Plus 256 GB 60.999 iPhone 15 Plus 512 GB 68.999 iPhone 15 Pro 128 GB 64.999 iPhone 15 Pro 256 GB 68.999 iPhone 15 Pro 512 GB 76.999 iPhone 15 Pro 1 TB 84.999 iPhone 15 Pro Max 256 GB 76.999 iPhone 15 Pro Max 512 GB 84.999 iPhone 15 Pro Max 1 TB 92.999

iPhone 15'lerin ABD'deki fiyatları şu şekilde olacak:

Model Fiyat (Dolar) iPhone 15 799 iPhone 15 Plus 899 iPhone 15 Pro 999 iPhone 15 Pro Max 1119

iPhone 15 Pro ve Pro Max modellerinin vergileri tablosu:

Model Depolama Vergi (TL) iPhone 15 Pro 128 GB 29.117 iPhone 15 Pro 256 GB 29.929 iPhone 15 Pro 512 GB 31.520 iPhone 15 Pro 1 TB 33.469 iPhone 15 Pro Max 256 GB 33.550 iPhone 15 Pro Max 512 GB 35.153 iPhone 15 Pro Max 1 TB 37.131

iPHONE 15 USB-C OLACAK

iPhone 15 cihazlarında artık USB-C bağlantı portu kullanılacak. 2. nesil AirPods ve EarPods da USB-C bağlantısına sahip olacak.

iPHONE 15 ÖZELLİKLERİ NELER?

iPhone 15 ile gelen yeni özelliklerden en dikkati çeken Dynamic Island kesiminde oldu. Dynamic Island artık uçuş bilgilerinden maç sonuçlarına kadar birçok şey takip edilebilecek.

iPhone 15'in çerçeveleri bir önceki modele oranla daha ince ve parlaklığı iPhone 14'ün 2 katı olacak. Siyah ve beyazın yanı sıra pastel tonlarda pembe, sarı ve yeşil renklerde satışa sunulacak. iPhone 15, 48 megapiksel kamera kullanacak.

Daha büyük olan “iPhone 15 Plus” modeli aynı zamanda daha uzun pil ömrü sunacak.

iPhone 15 Pro'nun yan tarafında yer alan “Action Button” tuşu, birçok işlemi yapmaya imkan verecek. Telefon, yeni titanyum tasarımı sayesinde hafifleyecek.

“EN GÜÇLÜ ÇİP”

iPhone 15 modelleri çıkan A16 Bionic çipini kullanacak. Bugüne kadarki en güçlü iPhone çipi olduğu belirtilen A16 Bionic, daha iyi bir oyun performansı sağlayacak. Resident Evil 4 gibi konsol oyunları artık iPhone'da oynanabilecek.

3D VİDEO KAYIT YAPABİLECEK

48MP ana kamerasının yanısıra iPhone 15 Pro cihazlarında 2 farklı lensten 3 boyutlu video kaydının yapılabileceği açıklandı. Çekilen videolar, Apple Vision Pro ile VR/AR’a uygun olarak izlenebilecek.

Türkiye'de ön sipariş tarihleri 22 Eylül olarak belirtildi.

iOS 17 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Etkinlikte ayrıca iOS 17'nin çıkış tarihi de açıklandı. Uyumlu tüm modeller, 18 Eylül tarihinden itibaren iOS17'ye erişebilecek.