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iPhone 15 fiyatı belli oldu… iPhone 15 Pro Max fiyatı vergilerle uçtu

Apple, iPhone 15 serisi ve akıllı saat ve AirPod modellerini tanıttı. iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max olmak üzere dört modelden oluşan serinin Türkiye fiyatı ise dudak uçuklattı. Türkiye'de 22 Eylül tarihinde ön siparişe çıkacak 1 TB hafızaya sahip iPhone 15 Pro Max 92 bin 999 liraya satılacak, bunun 37 bin 131 liralık kısmı vergi olacak.

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iPhone 15 fiyatı belli oldu… iPhone 15 Pro Max fiyatı vergilerle uçtu

Apple, iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modellerini Türkiye Kalifornya’da düzenleyeceği “Wonderlust” etkinliğinde tanıttı. Apple’ın en güçlü telefon modeli olacak olan iPhone 15 Pro Max’in fiyatı yurtdışında 1119 dolar olacak, Türkiye fiyatı vergilerle birlikte 92 bin 999 lira olarak belirlendi.

İPHONE 15 FİYATI NE KADAR?

Ürünlerin Türkiye fiyatları şu şekilde:

ModelDepolamaFiyat (TL)
iPhone 15128 GB49.999
iPhone 15256 GB53.999
iPhone 15512 GB61.999
iPhone 15 Plus128 GB56.999
iPhone 15 Plus256 GB60.999
iPhone 15 Plus512 GB68.999
iPhone 15 Pro128 GB64.999
iPhone 15 Pro256 GB68.999
iPhone 15 Pro512 GB76.999
iPhone 15 Pro1 TB84.999
iPhone 15 Pro Max256 GB76.999
iPhone 15 Pro Max512 GB84.999
iPhone 15 Pro Max1 TB92.999

iPhone 15'lerin ABD'deki fiyatları şu şekilde olacak:

ModelFiyat (Dolar)
iPhone 15799
iPhone 15 Plus899
iPhone 15 Pro999
iPhone 15 Pro Max1119

iPhone 15 Pro ve Pro Max modellerinin vergileri tablosu:

ModelDepolamaVergi (TL)
iPhone 15 Pro128 GB29.117
iPhone 15 Pro256 GB29.929
iPhone 15 Pro512 GB31.520
iPhone 15 Pro1 TB33.469
iPhone 15 Pro Max256 GB33.550
iPhone 15 Pro Max512 GB35.153
iPhone 15 Pro Max1 TB37.131

iPHONE 15 USB-C OLACAK

iPhone 15 cihazlarında artık USB-C bağlantı portu kullanılacak. 2. nesil AirPods ve EarPods da USB-C bağlantısına sahip olacak.

iPHONE 15 ÖZELLİKLERİ NELER?

iPhone 15 ile gelen yeni özelliklerden en dikkati çeken Dynamic Island kesiminde oldu. Dynamic Island artık uçuş bilgilerinden maç sonuçlarına kadar birçok şey takip edilebilecek.
iPhone 15'in çerçeveleri bir önceki modele oranla daha ince ve parlaklığı iPhone 14'ün 2 katı olacak. Siyah ve beyazın yanı sıra pastel tonlarda pembe, sarı ve yeşil renklerde satışa sunulacak. iPhone 15, 48 megapiksel kamera kullanacak.

Daha büyük olan “iPhone 15 Plus” modeli aynı zamanda daha uzun pil ömrü sunacak.

iPhone 15 Pro'nun yan tarafında yer alan “Action Button” tuşu, birçok işlemi yapmaya imkan verecek. Telefon, yeni titanyum tasarımı sayesinde hafifleyecek.

“EN GÜÇLÜ ÇİP”

iPhone 15 modelleri çıkan A16 Bionic çipini kullanacak. Bugüne kadarki en güçlü iPhone çipi olduğu belirtilen A16 Bionic, daha iyi bir oyun performansı sağlayacak. Resident Evil 4 gibi konsol oyunları artık iPhone'da oynanabilecek.

3D VİDEO KAYIT YAPABİLECEK

48MP ana kamerasının yanısıra iPhone 15 Pro cihazlarında 2 farklı lensten 3 boyutlu video kaydının yapılabileceği açıklandı. Çekilen videolar, Apple Vision Pro ile VR/AR’a uygun olarak izlenebilecek.

Türkiye'de ön sipariş tarihleri 22 Eylül olarak belirtildi.

iOS 17 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Etkinlikte ayrıca iOS 17'nin çıkış tarihi de açıklandı. Uyumlu tüm modeller, 18 Eylül tarihinden itibaren iOS17'ye erişebilecek.

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