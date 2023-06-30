Kendi icatları yüzünden ölen 9 mucit

Geçtiğimiz günlerde Titan denizaltısının kaybolması tüm dünyanın gündemine oturmuştu. Günlerce OceanGate Expeditions şirketine ait araçtan ve içindeki şirket CEO'su dahil beş kişilik ekipten umutla haberler beklenirken aracın patladığı ortaya çıkmıştı. Olayın ardından tıpkı OceanGate CEO'su gibi icatları yüzünden hayatlarını kaybeden mucitler yeniden akıllara geldi.

Sozcu.com.tr

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18 Haziran Pazar günü Titanik enkazını ziyaret etmek üzere okyanusun derinliklerine dalan OceanGate Expeditions’a ait Titan denizaltısı, beş kişilik keşif ekibiyle kaybolarak dikkatleri çekti.

Araçtaki sınırlı süre yeterli olacak oksijen, derinlerden gelen sesler umutları canlı tutsa da sonunda aracın aslında patladığı ortaya çıktı.

Keşif aracının içinde OceanGate CEO’sunun olması ise ayrıca dikkat çekti. Ünlü CEO’nun, aile geçmişinde de Titanik enkazında hayatını kaybedenler olması ve tıpkı Titanik kaptanı gibi yaptığı araca güvenmesi akıllara ortaya çıkardıkları yeni cihaz, madde ya da araçlarla ölen mucitleri getirdi.

İşte icatları yüzünden hayatlarını kaybeden ancak tarihe de isimlerini yazdırmayı başaran mucitler…

STOCKTON RUSH – TITAN ARACI

Stockton Rush’ın hikâyesi aslında 1912’de Titanik’in buz dağına çarpmasıyla başlıyor. Gemide hayatını kaybedenler arasında büyük büyük dedesi ve büyük büyük büyükannesi de olan Rush, belki de bu nedenle geminin enkazına ayrıca ilgi duyuyordu.

Rush, büyük bir macera turizmi girişiminin parçası olarak Titanik’in kalıntılarını keşfetmek için Titan isimli aracı yarattı. Ancak araç Rush’ın da içinde bulunduğu son seferinde kayboldu.

Denizaltının kaybı; Donanma, Sahil Güvenlik ve hatta “Titanik” film yapımcısı James Cameron’ın dahil olduğu arama kurtarma görevini başlattı. Arama, Sahil Güvenlik’in 22 Haziran’da denizaltının Titanik gemi enkazından 1.600 fit uzakta patladığını duyurmasına kadar beş gün sürdü.

Sahil Güvenlik Titan’ın yolcularının öldüğünü duyurmasından itibaren de Rush’ın arala ilgili ihmalkârlıkları sık sık basına yansımaya başladı.

Rush’ın bir arkadaşı ve bir derin deniz keşif şirketi olan Stanley’s Submarines’in sahibi olan Karl Stanley, 2019’da Rush ile bir test dalışı yaptı. Testten sonra Rush ve Stanley arasındaki e-postalarda Stanley, Rush’ı sabırsız olmanın tehlikeleri konusunda uyardı.

Stanley, Rush’a gönderdiği bir e-postada, “Kanıtlar bir alanda bir sorun olduğunu gösteriyor. Bu sorunun ne olduğunu bilmeden, uzmanlarınız bunun gövde performansını nasıl etkileyeceğini söyleyemez” diye yazdı.

Ancak Rush, arkadaşının uyarılarını dikkate almadı ve fikirlerini kendine saklamasını söylediği bir e-posta yazdı.

THOMAS ANDREWS JR. – TITANIK

Filmlere, belgesellere ve hatta yaşanan son faciaya konu olan Titanik, ilk ve son seferine çıkmadan önce “batmaz gemi” olarak tanıtıldı.

Gemi yapımcısı Thomas Andrews Jr., Titanic’in 16 su geçirmez bölmeyle inşa edildiğini ve bu nedenle mimarların onu batmaz olarak gördüğünü söyledi. Ancak çıktığı ilk seferde, buz dağına çarpan geminin 16 bölmesinden beşinde hasar oldu.

Hasarı değerlendiren Andrews, geminin hayatta kalmak için üç saati kaldığını belirledi.

Geminin batmasının en önemli nedeni ise uzmanlara göre; gemiyi oluşturan çeliğin kalitesinden ziyade onu bir arada tutan perçinlerden kaynaklıydı.

Tarihin en acıklı kazalarından birinde başrolde olan Titanik için Andrews, aslında daha fazla cankurtaran botu olması gerektiğini savunmuştu; ancak bu talebi güvertede oluşacak dağınıklık ve fazlalık nedeniyle reddedilmiş.

WILLIAM BULLOCK – BASKI MAKİNESİ

Baskıda devrim yaratmayı başaran William Bullock, bir gazete editörü ve aynı zamanda bir mucitti.

Bullock, kağıdı elle yüklemek yerine, birkaç mil uzunluğunda sürekli bir kağıt rulosunun baskı makinesinden akmasını mümkün kıldı. Onun patenti sayesinde fabrikalar saatte 8.000 ila 10.000 yaprak basabildiler ve bu da baskı hızını artırdı.

Ne var ki işine böylesine aşık olan Bullock, bir gün matbaaların birinin kurulumuna yardım ederken ayağı makineye takıldı. Ardından da kangren olup hayatını kaybetti.

MADAM CURIE

Curie, ilk Nobel Ödülü’nü kazandıktan 31 yıl sonra aplastik pernisiyöz anemiden öldü. Hastalığa, radyoaktif maddelerle yaptığı çalışma nedeniyle yakalandı.

Curie, radyumu izole ettiği için Nobel Ödülü kazandı ve ödülü iki farklı bilimsel kategoride kazanan tek kişi oldu. Ancak bu başarısı hayatına mal oldu.

ROBERT COCKING – BALON PARAŞÜT

Hava yolculuğuna hayran kalan, suluboya ressamı ve yarı zamanlı bilim insanı Robert Cocking, 1837’de Vauxhall bahçesinde halka tanıttığı yeni bir paraşüt tasarladı. Cocking, ilk yolculuğunda cihazını bir sıcak hava balonundan çıkardı ve hemen birkaç yüz fit düşerek öldü.

Cocking işçiler tarafından bir tarlada bulundu ve yere ulaştıktan sonra birkaç dakika hayatta kaldı.

FRANZ REICHELT – UÇAN TERZİ

Uçan terzi olarak hatırlanan Franz Reichelt, bir paraşüt yapmaya ve onu Eyfel Kulesi’nin tepesinden test etmeye çalıştı.

Çeşitli havacılık kuruluşları tarafından reddedilmesine rağmen Reichelt, tasarımının işe yarayacağına ikna olarak ısrar etti.

Reichelt, hükümete Eyfel Kulesi’nin tepesinden atlamasına izin vermesi için dilekçe verdi. Nihayet testin mankenle yapılmasına izin verildi. 4 Şubat 1912’de Reichelt, testi manken yerine kendisinin yapacağını açıklayarak Eyfel Kulesi’nin tepesindeki yetkilileri şaşırttı.

Seyircilerin, basının ve kameraların önünde Reichelt, 20 kiloluk mekanizmasına güvenerek Eyfel Kulesi’nden atladı ve hayatını kaybetti.

HENRY SMOLINSKI VE HAROLD BLAKE – UÇAN ARABA

Smolinski ve Blake, dünyanın ilk uçan arabası olan AVE Mizar’ı yapmaya çalıştı. İki mühendis bir uçuş testi yaparken hayatlarını kaybetti.

İkili, 11 Eylül 1973’te, iki mucit Mizar ile Ventura County havaalanının dışında bir uçuş testi yapıyordu. Kalkıştan kısa bir süre sonra arabalarından siyah dumanlar görüldü. Aslında mühendislerin planı en başından beri sorunluydu. Yani Ford Pinto’nun arkadan uçarsa patlayacağı biliniyordu, bu da Ford’un cinayetle suçlanan ilk ABD şirketi olmasına neden oldu.

LUIS JIMENEZ – BLUCIFER

Jimenez, Denver Uluslararası Havaalanı’nda halk arasında “Blucifer” olarak bilinen Blue Mustang isimli eserin arkasındaki heykeltıraş. Talihsiz sanatçı, heykelinin parçaları üzerine düştüğü için hayatını kaybetti.

Jimenez, heykeli yapması için Denver Uluslararası Havaalanı ile sözleşme imzalamıştı ve olay sırasında yaklaşık on yıldır heykel üzerinde çalışıyordu.

32 fit uzunluğundaki 9.000 kiloluk heykel, hareket ettirilirken vinçten gevşedi ve Jimenez’in ölümüne neden oldu.

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