Korkutucu gelişme: Dünya’ya çarpacak asteroitler dev kraterler açabilir

İngiltere'deki Ulusal Nükleer Laboratuar'da çalışan bir uzmandan korkutucu açıklama... Bilim insanı, Dünya'nın, Londra'nın yüzölçümü kadar büyük bir delik açacak bir asteroit ile "mücadele etmek zorunda kalacağını" iddia etti.

Nükleer kimyager Dr. Tim Gregory, yaptığı açıklamada, 900 kadar “tehlikeli” asteroitin Dünya’ya çarpma tehlikesinde bulunduğunu ve bu durumda büyük problemler yaşanacağını ifade etti.

Daily Star’ın haberine göre, Colorado Üniversitesi ve NASA’daki araştırmacılardan elde edilen yeni hesaplama verileri, önümüzdeki 1000 yıl boyunca asteroit tehlikesinden korunduğumuzu ancak hiçbir şeyin sonsuza kadar sürmediğini öne sürdü.

Haber, gökbilimcilerin önümüzdeki 1000 yıl boyunca potansiyel olarak tehlikeli 2.000 asteroit yörüngesini haritalandırmasının ardından geldi.

Olası bir çarpmaya ilişkin konuşan Dr. Gregory, “Bir kilometreyi aşan 900 ‘potansiyel olarak tehlikeli asteroitten’ biri Dünya’ya çarparsa, patlamada yaklaşık 2.000 hidrojen bombası değerinde enerji açığa çıkar.

“Londra’nın yüzölçümünü içerek kadar, büyük yaklaşık 16 kilometre çapında bir krateri oluşacak. Gezegen çapında soğumaya neden olur ve çarptığı yeri harap eder. Yine de muhtemelen en az 1000 yıl güvendeyiz.” dedi.

EN AZ 1000 YIL…

Yakın gelecekte endişelenecek çok fazla şeyimiz olmasa da, Dr. Gregory, bir noktada insanlığın bu göreve ayak uydurmak zorunda kalacağını açıkladı:

“Bir gün, uzak gelecekte, böyle bir olayın olasılığıyla mücadele etmek zorunda kalacağız; bir tür olarak uzun vadeli hayatta kalmamız, kendimizi yeterince hazırlayıp hazırlamadığımıza bağlı.” diye ekledi.

Bu yılki New Scientist Live at ExCeL London’ın konuşmacılarından biri olan Dr. Gregory’nin “Meteorite: How Stones from Outer Space Made Our World” isimli bir kitabı da bulunuyor.

