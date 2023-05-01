Notre Dame Katedrali’nin altından 2000 yıllık iskeletler çıktı

Paris'in ikonik yapılarından Notre Dame Katedrali'nin yakınlarında yapılan incelemelerde şaşkınlık yaratan bulgulara ve kalıntılara ulaşıldı.

Sozcu.com.tr

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2019 yılında yanan ve halen tadilat çalışmasının sürdüğü Notre Dame Katedrali yakınlarındaki bir mezarlıkta yapılan kazılarda akıllara durgunluk veren kalıntılara ulaşıldı…

Araştırmacılar katedralin yakınındaki bir mezarlığın derinliklerinde en az 50 erkek, kadın ve çocuğa ait kalıntıları buldu. Uzmanlar bölgede yapılacak yeni metro ve tren hattı için kazı çalışmalarının yapıldığını söylerken insan kalıntılarının yanı sıra bardak, kupa ve benzeri eşyaların da bulunduğuna dikkat çekildi.



2000 yıllık olduğu tespit edilen nekropoliste (ölüler şehri) elde edilenler ile ilgili olarak Fransa Ulusal Arkeolojik Araştırma Enstitüsü Başkanı Dominique Garcia, “Burada kayda değer olan şey, geçmişe dair bir pencere açılmış olması. Bu şehirde bu oldukça nadir görülen bir şey” dedi.



İkinci yüzyılda yakınlarını kaybedenlerin yaptığı bu nekropolislerle ilgili konuşan Garcia, “Cenaze ritüelleri sayesinde Paris’te ikinci yüzyılda yaşayan insanların genel yaklaşımını görebiliyoruz” dedi. Kalıntılar arasında elbise, kıyafet, takı ve kemer gibi paröaların da bulunduğu belirtildi.

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