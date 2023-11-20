OpenAI’den kovulmuştu… Yeni adresi belli oldu

Yapay zekâ şirketi OpenAI geçtiğimiz haftayı kriz üstüne krizle tamamlamıştı. CEO Sam Altman şirketten kovulmuştu. Ünlü teknoloji liderinin yeni adresi belli oldu.

Sozcu.com.tr

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Geçtiğimiz günlerde son yılların önemli teknoloji girişimlerinden biri olan OpenAI, şirketten CEO Sam Altman’ın ayrıldığını duyurmuş ve hatta Altman’ın ayrılığı birbiri ardına depremleri de beraberinde getirmişti. Altman’ın ayrılığı üzerine şirketin kurucu ortağı Greg Brockman ve ekipten önemli bir kesim de OpenAI’den ayrılmıştı.

O zamandan beri de Altman ile Brockman’ın yeni bir şirket kuracağı ve şirkete yeniden dönmeleri için görüşmelerin yapıldığı gibi söylentiler birbirini takip ediyordu. Ancak bugün ikilinin kariyerlerine nasıl devam edecekleri belli oldu.

Microsoft CEO'su Satya Nadella, OpenAI kurucu ortağı Sam Altman’ın, Microsoft'un yeni şirket içi yapay zekâ ekibine liderlik edeceğini açıkladı.

Nadella, LinkedIn’de yaptığı bir paylaşımda OpenAI'nin kurucu ortağı Sam Altman'ın ve hatta şirketin diğer kurucu ortağı Greg Brockman’ın da Microsoft'a katılacağını duyurdu. Nadella, iki üst düzey yöneticinin başarılı olmaları için gereken kaynakları sağlamak üzere hızlı bir şekilde harekete geçeceğini söyledi.

Nadella, gönderisinde, OpenAI ile ortaklıklarının devam ettiğini de belirtti.

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