Psikopat olup olmadığınızı bu testle öğrenin

Genellikle liderlerde aranılan korkusuzluk, baskın davranış ve strese karşı bağışıklık gibi özelliklerin çoğu psikopatlarda bulunuyor. Peki siz psikopat olup olmadığınız konusunda şüphe duyuyor musunuz? Yanıtlar bu testte...

Sozcu.com.tr

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Kıdemli kurumsal liderler, psikopatik özellikler gösterme eğiliminde olanlar arasında sayılırken adli psikolog Robert D. Hare tarafından geliştirilen Hare Psikopati Kontrol Listesi’ne göre bu test, birinin psikopat olup olmadığını size söylüyor.

Bond Üniversitesi psikoloğu Nathan Brooks’un 2016’da yaptığı bir araştırmaya göre, CEO’ların %3 ila %21’i muhtemelen psikopat.

2021’de Fortune, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki kurumsal üst düzey liderlerin %12’sinin psikopatik özellikler gösterdiğini tespit etti. Aslında, çoğu insan yüzeysellik, gevezelik, gelişigüzellik gibi bazı psikopati semptomları sergiler ancak bu sizi bir psikopat yapmaz.

Peki siz psikopat olduğunuzu düşünüyor musunuz? Eğer psikopat olup olmadığını merak ediyorsanız aşağıdaki soruları dikkatlice okuyup cevaplandırabilirsiniz…

1. “Aşırı yüzeysel” veya yüzeysel çekiciliğiniz var mı?

(Cevap: Sosyopatlar için bu sorunun cevabı evettir.)

2. Büyük bir öz-değer duygunuz var mı?

(Psikopatlar yapar.)

3. Uyarılmaya aşırı ihtiyacınız var mı veya can sıkıntısına yatkınlığınız var mı?

(Psikopatlar bunalım dönemlerine dayanamazlar.)

4. Patolojik bir yalancı mısınız?

(Psikopatlar gerçeği umursamıyor.)

5. Dolandırıcı mısınız yoksa manipülatif misiniz?

(Psikopatlar genellikle etraflarındaki kandırmacaların iplerini çekebileceklerine inanırlar.)

6. Pişmanlık veya suçluluk duymuyor musunuz?

(Psikopatlar kötü şeyler yaptıklarında kendilerini kötü hissetmezler.)

7. “Sığ duygulanım” var mı?

Sığ duygulanım, körelmiş duygulanıma benzer bir anlama sahiptir, ancak genellikle psikopat kişilerin duygusal deneyimlerini tanımlamak için kullanılır. Yüzeysel duygulanıma sahip bir kişi, belirli duyguları uyandırmayı bekleyen durumlar hakkında çok az duygu hissedecektir.

(Psikopatlar, duygusal bir tepki uygun olduğunda duygu eksikliği gösterirler.)

8. Duygusuz musunuz yoksa empatiden yoksun musunuz?

(Psikopatlar, diğer insanlara kötü şeyler olduğunda umursamıyorlar.)

9. “Asalaklı bir yaşam tarzınız” var mı?

(Psikopatlar yaşamak için çalışmamayı tercih ederler. Diğer insanlardan bir şeyler almanın daha kolay olduğunu düşünürler.)

10. Zayıf davranış kontrolleriniz var mı?

(Psikopatlar kendilerini kontrol altında tutmakta zorlanırlar.)

11. Karışık cinsel davranış öykünüz var mı?

(Psikopatlar tek gecelik ilişkileri sever.)

12. Erken dönem davranış sorunlarınız var mı?

(Çocukken, psikopatların genellikle başkalarına karşı acımasız bir geçmişleri vardır.)

13. Gerçekçi uzun vadeli hedefleriniz yok mu?

(Psikopatlar şemaları hayat veya kariyer hedeflerine tercih ederler.)



14. Aşırı düşüncesiz misiniz?

(Psikopatlar çok ama çok dürtüseldir.)

15. Yüksek düzeyde sorumsuzluğa sahip misiniz?

(Psikopatlar doğru şeyi yapmakta iyi değildir.)

16. Kendi davranışlarınızın sorumluluğunu kabul etmiyor musunuz?

(Bir psikopat olduğunuzda, bu her zaman başkasının suçudur.)

17. Çok sayıda kısa süreli “ciddi” ilişkiniz oldu mu?

(Psikopatlar, uzun vadeli ilişkilere bağlanma veya bu ilişkilere tekrar tekrar ihanet etme konusunda yetersizdir.)



18. Çocukken suçluluk geçmişiniz var mı?

(Psikopatlar genç yaşta başlar.)



19. Hiç “şartlı salıverilmenin iptali”ni yaşadınız mı?

(Psikopatlar ara verdiklerinde bile – şartlı tahliye ile hapisten çıkmak gibi – her şeyi batırma eğilimindedirler.)



20. “Suçlu çok yönlülük” sergiliyor musunuz?

(Psikopatlar normal suçlulardan farklıdır çünkü hangi tür yasaları çiğnediklerini gerçekten umursamazlar – doğru koşullar altında herhangi birini çiğnerler.)

SONUÇLAR

Bu soruların yarısından çoğuna “biraz” veya “kesinlikle” yanıtını verdiyseniz, muhtemelen bir psikopat olabilirsiniz.

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