Teknofest İzmir nerede, giriş ücretli mi?

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST İstanbul ve Ankara’nın ardından İzmir'de ziyaretçilere kapılarını açıyor. Teknofest İzmir 27 Eylül ile 1 Ekim 2023 tarihleri arasında Çiğli Havalimanı'nda düzenlenecek. Teknofest giriş ücreti talep edilmiyor, ziyaret ücretsiz olup herkese açık yapılıyor ancak öncesinde internet sitesi üzerinde ziyaretçi kaydı oluşturmak gerekiyor.

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Dünyanın en büyük, Türkiye’nin ilk ve tek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, bugün İzmir Çiğli Havalimanı’nda başladı. Festivalde, Kızılelma, Bayraktar Akıncı, Bayraktar TB3, Bayraktar TB2, Cezeri, Hürjet, Altay tankı ilgi odağı oldu. Program kapsamında F16 ve Solo Türk uçuşları başladı. Milli teknoloji üretme ve geliştirme konusunda gençlerin ilgisinin artırılması hedeflenerek bu alanlarda çalışan binlerce gencin projesine destek olan TEKNOFEST kapsamında birbirinden farklı kategorilerde düzenlenecek teknoloji yarışmalarında, ilkokul seviyesinden ortaokul, lise, üniversite, lisansüstü ve mezun seviyesine kadar nitelikli binlerce genç hayallerini gerçekleştirmek için yarışacak.

TEKNOFEST İZMİR NEREDE?

Teknofest İzmir, Çiğli Havalimanı’nda düzenleniyor.

TEKNOFEST İZMİR’E NASIL GİDİLİR?

EKNOFEST için ziyaretçilerin, özel araç yerine raylı sistem, deniz yolu ve belediye otobüslerini tercih etmeleri önerildi.

ESHOT’un, festival alanına İZBAN Ulukent ve Egekent istasyonları ile Bostanlı İskelesi’nden ring seferleri düzenleyeceği, dileyenlerin, bisikletleriyle de festival alanına ulaşabileceği belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Aliağa-Torbalı ve Torbalı-Aliağa hattındaki İZBAN seferleri, 12 dakikalık aralıklarla düzenlenecek.

İZBAN’ı Menemen yönünden kullanacak ziyaretçiler, TEKNOFEST alanına ulaşmak için Ulukent İstasyonu’nda inerek, 220 numaralı Ulukent – TEKNOFEST Festival Alanı ESHOT ring otobüslerinden istifade edebilecek.

İZBAN’ı Alsancak yönünden kullanacak ziyaretçiler ise TEKNOFEST alanına ulaşmak için Egekent İstasyonu’nda inerek, 219 numaralı Egekent – TEKNOFEST Festival Alanı ESHOT ring otobüslerinden faydalanabilecek.

TEKNOFEST’e ulaşım için deniz yolunu tercih edenler, Konak-Bostanlı deniz otobüsü hattını veya Alsancak-Bostanlı deniz otobüsü hattını kullanabilecek.

Deniz otobüsü kullanacak ziyaretçiler, Bostanlı İskelesi’nde inerek 218 numaralı Bostanlı İskele – TEKNOFEST festival alanı ESHOT ring otobüsleriyle festival alanına ulaşabilecek.

ESHOT’un 218 numaralı Bostanlı İskele -TEKNOFEST festival alanı, 219 numaralı Egekent-TEKNOFEST festival alanı ve 220 numaralı Ulukent – TEKNOFEST festival alanı ring otobüsleri, festival alanına sürekli seferler düzenleyecek.

TEKNOFEST GİRİŞ ÜCRETİ VAR MI?

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, kapsamında düzenlenen gösteriler, aktiviteler ve seminerlere katılım ücretsiz olup herkese açıktır.