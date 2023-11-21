Tesla’nın yeni fabrikasının yeri belli oldu

Elon Musk kararını verdi, Tesla'nın yeni fabrikası için o ülkeyi seçti.

Sozcu.com.tr

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Elon Musk, Tesla ile ilgili planlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın beklentilerinin aksine pusulasını Hindistan’a çevirdi. Daha önce Erdoğan, elektrikli araç üreticisinin yeni fabrikası için Türkiye’yi seçmesini beklediğini belirtmişti. Ancak Musk’ın, henüz anlaşma imzalanmamış olsa da, yedinci fabrika için Hindistan’ı seçtiği konuşuluyor.

Tesla’nın üretim tesisi için başlangıçta yaklaşık 2 milyar dolar yatırım yapması bekleniyor. Tesla, 2024 yılında Hindistan pazarına önce ithal otomobillerle, ardından da Hindistan yapımı Tesla’ları satarak girmeyi planlıyor.

Hindistan’ın, Elon Musk liderliğindeki otomobil üreticisine gelecek yıldan itibaren ülkeye elektrikli otomobil ithal etmesine ve önümüzdeki iki yıl içinde potansiyel olarak bir üretim tesisi kurmasına izin verecek bir anlaşmayı sonuçlandırma eşiğinde olduğu bildiriliyor.

Gujarat, Maharashtra ve Tamil Nadu ise Tesla üretim tesisi için potansiyel yerler olarak değerlendiriliyor.

Bu potansiyel anlaşmanın ocak ayındaki Gujarat Küresel Zirvesi sırasında yapılması bekleniyor.

Anlaşmanın bir parçası olarak Tesla’nın üretim tesisi için yaklaşık 2 milyar dolarlık bir yatırım taahhüt etmesi bekleniyor. Maliyetleri azaltmak için Tesla’nın, bazı pillerin Hindistan’da üretilmesi olasılığını da araştırabileceği düşünülüyor.

Tesla CEO’su Elon Musk, daha önce şirketin Hindistan’da önemli bir yatırım yapma niyetini ve ülkeyi 2024’te ziyaret etme planlarını dile getirmişti.

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