Ünlü yatırımcı Warren Buffett yapay zeka konusunda endişeli… Atom bombası gibi

Milyarder yatırımcı Warren Buffett, yapay zekânın yükselişiyle ilgili endişelerini dile getirdi. Buffett, yapay zekânın geliştirilmesini atom bombasının yaratılmasına benzetti.

Sozcu.com.tr

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Geleceğin teknolojisi olarak görülen yapay zekâ gelişmeye devam ederken, yeni tartışmaları da beraberinde getiriyor. Bazıları elinden işinin alınacağı konusunda endişe ederken, içlerinde teknoloji liderlerinin de bulunduğu bir grup da gelişmesinin bir süre durdurulması gerektiğini ileri sürüyor.

Elon Musk da dahil olmak üzere 1.600’den fazla araştırmacı ve teknoloji uzmanı, toplum ve insanlık için derin riskler oluşturduğunu iddia ettikleri için yapay zekâ gelişimine altı aylık bir ara verilmesi çağrısında bulunmuştu.

Şimdi de ünlü yatırımcı Warren Buffett yapay zekâ konusundaki düşüncelerini dile getiriyor. Buffett ve ortağı Charlie Munger, Nebraska’daki bir toplantıda teknoloji ve yapay zeka hakkındaki görüşlerini tartıştı.

BILL GATES’TEN DERS ALIYOR

Microsoft’un kurucularından olan, arkadaşı Bill Gates’ten ChatGPT dersi aldığını söyleyen Buffett, hızla gelişen programlarla ilgili korkularını dile getirdi. Buffett, yapay zekânın yeteneklerinden etkilendiğini söylese de teknoloji konusunda biraz endişeli olduğunu belirtti.

92 yaşındaki yatırımcı, “Bir şey her türlü şeyi yapabildiğinde biraz endişeleniyorum. Çünkü onu geri alamayacağımızı biliyorum ve bilirsiniz, atom bombasını İkinci Dünya Savaşı’nda çok ama çok iyi bir nedenle icat etmiştik” diyerek yeni teknolojiyi, atom bombasına benzetti.

Buffett, yapay zekânın, insanların nasıl düşündüğü ve davrandığı dışında dünyadaki her şeyi değiştireceğine inandığını da söyledi.

Buffett’ın ortağı Charlie Munger da yapay zekâ konusundaki endişelerini dile getirdi: “Yapay zekâya ile ilgili bazı şeylerden kişisel olarak şüpheliyim. Bence eski moda zekâ oldukça iyi çalışıyor.”

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