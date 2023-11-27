Wikipedia’nın kurucusu: ChatGPT’nin makaleleri çok kötü

Wikipedia'nın kurucusu Jimmy Wales, yapay zeka uygulaması ChatGPT'nin yazdığı makaleler için "Birçok şeyi gözden kaçırıyor, bazı şeyleri yanlış anlıyor ve kaynakları uyduruyor" dedi.

Sozcu.com.tr

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Wikipedia’nın kurucusu Jimmy Wales, OpenAI tarafından geliştirilen yapay zeka uygulaması ChatGPT’nin yazdığı makalelerin “karmaşadan ibaret” olduğunu ve gerçek bir üstün zekaya ulaşmanın on yıllar alacağını söyledi.

Euronews’e konuşan Wales, ChatGPT-4 ile yazılan bir Wikipedia makalesinin “korkunç” olduğunu belirterek “Çünkü gerçekten çok şeyi gözden kaçırıyor, bazı şeyleri yanlış anlıyor ve kaynakları uyduruyor” ifadelerini kullandı.

Wales insanüstü yapay zekaya ulaşmanın en az 50 yıl alabileceğini tahmin ediyor. Uzak bir gelecekte yapay zekanın insanları geçmesinin mümkün olduğuna inanan Wales, şu anda erken bir aşamada olmasına rağmen yapay zeka araçlarının entelektüel faaliyetleri destekleyici olarak kullanılabileceğini vurguladı.

Geçen yıl piyasaya sürülen ChatGPT adlı sohbet robotu, talimatları ve soruları alıyor ve çevrimiçi olarak topladığı kaynaklara dayanarak insan benzeri cevaplar üretiyor. Denemeler, şarkı sözleri ve hatta sağlık tavsiyeleri yazabilen robot, soruları yanlış anlayabiliyor veya hatalı bilgiler kullanabiliyor.

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