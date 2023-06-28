Zuckerberg’e meydan okuyan Elon Musk’a dövüş efsanesinden destek

Şaka olarak başlayan ama ciddileşen Elon Musk ve Mark Zuckerberg arasındaki kafes dövüşü öncesi dünyanın en önemli dövüşçülerinden Georges St. Pierre’den Musk’a büyük destek geldi.

Sozcu.com.tr

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Dünyanın en zengin insanları arasında yer alan Elon Musk ve Mark Zuckerberg arasında beklenen kafes dövüşüyle ilgili heyecan verici gelişmeler yaşanıyor.

Teknoloji dünyasının iki ünlü ismi rekabetlerini ringlere taşımaya karar vermiş, 51 yaşındaki Elon Musk, Japon dövüş sanatı jujutsu eğitimi alan 39 yaşındaki Zuckerberg'e meydan okumuştu. Zuckerberg de Musk'a “Konum at” diye yanıt vererek dövüşe hazır olduğu mesajı göndermişti.

İki ünlü girişimciye yakın isimler de, Musk ve Zuckerberg'in dövüş konusunda ciddi olduklarını ve hatta Musk’ın antrenman yapmaya başlayacağını söylemişti.

İkilinin ringe çıkma ihtimali heyecan yaratırken Karma Dövüş Sanatları (MMA) alanında dünyanın en ünlü dövüşçülerinden biri olan Georges St. Pierre, Elon Musk'a müthiş bir teklifte bulunarak ünlü zengine eğitim verme önerisi yaptı. UFC efsanesi, 24 Haziran'da Twitter'da Musk'a “Büyük hayranınım ve Zuckerberg'e karşı eğitmenin olup sana yardım etmekten onur duyarım” mesajı gönderdi.

‘ZUCKERBERG’İ YERE SEREBİLİR’

Musk da üç gün sonra ünlü dövüşçüye, “Tamam, hadi yapalım” diyerek yanıt verdi ve teklifi kabul etti. Musk mesajına iki alev emojisi eklemeyi de ihmal etmedi.

Dövüş uzmanlarına göre eski UFC şampiyonu St. Pierre'in desteği Musk'a kafes dövüşünde büyük üstünlük sağlayacak. Birçok kişi St. Pierre'in desteğiyle Musk'ın Zuckerberg'i yere serebileceğini ifade etti.

‘TÜM ZAMANLARIN EN ÇOK İZLENEN DÖVÜŞÜ OLUR’

Dünyanın en büyük karma dövüş sanatları organizasyonu olan UFC'nin Başkanı Dana White da Tesla ve Meta kurucuları arasındaki dövüşü organize etmeye hazır olduklarını söyledi. “Mark ve Elon'la konuştum. Bu konuda çok ciddiler” diyen White, bu karşılaşmanın “tüm zamanların en çok izlenen ve en kârlı dövüşü” olabileceğini kaydetti.

UFC Başkanı, Las Vegas'ta düzenlenebilecek dövüşte biletlerin 100 dolara satılabileceğini ifade etti.

Musk daha önce karate, tekvando ve judo dersleri aldığını söylemişti. Zuckerberg ise geçen ay jujutsu turnuvasına katılarak iddiasını ortaya koymuştu.

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