Alican Özcan İletişim Bilgileri

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Bir şey olsa da, İsmail hocayı yesek

Fenerbahçe, Ankaragücü deplasmanında Livakovic ve Ferdi dışında ideal kadrosuyla sahaya çıktı.

Maça da oldukça hareketli başladı. Fred, ceza sahası içinde topu sağına alıp çektiği şutta, tekrar soluna alsa veya boştaki Dzeko’ya pasını verse kusursuz bir başlangıç olabilirdi. Üstüne Tadic’in usta işi pasında, bomboş durumdaki Dzeko net bir vuruş yapamadı. Ankaragücü gibi zorlu deplasmanları kolay hale getirecek şey, bu pozisyonları sonuçlandırmaktır.

Fenerbahçe’nin ilk baskısı kırıldıktan sonra Ankaragücü oyunu dengeledi. Bunda Fenerbahçe orta sahasının genişleyen oyunda kaybolmasının etkisi büyük. Ankaragücü oyuncuları çizgiye yaklaşıp, Szymanski-Fred-İsmail üçlüsünün hem kendi arasında hem de kanat oyuncuları ile bağlantısını koparınca Fenerbahçe’nin oyun düzeni bozuldu. İsmail Yüksek’in gününde olmayıp, bek oyuncuları da tehditlere karşı savunma ağırlıklı oynayınca, Tadic-Dzeko-İrfan Can ileri üçlüsünün arasındaki genişledi. Bu boşluklara, düzeni dağılan orta saha oyuncuları da gerekli sızmaları yapamadı.

İkinci yarıda Dzeko’nun orta sahaya yaklaşması ve bağlantı oyununu daha etkin şekilde oynaması, kontrolün tekrar Fenerbahçe’ye geçmesini sağladı. Genele bakıldığında etkisiz gibi görünen Tadic, ikinci gollük pasını da verdi ama Dzeko kalitesine yakışmayan zayıf bir vuruşla onu da harcadı. Peşine savunmadan kaptığı topta solda bomboş Tadic’e pas vermek yerine zayıf ayağıyla şut deneyince net bir fırsat daha harcandı. Bu dakikaya kadar Ankaragücü’nün yüzde 100’lük gol pozisyonu yoktu, ancak Fenerbahçe 4 tane net gollük pozisyondan eli boş döndü.

Tek bir bindirme yetti!

Ankaragücü’nün iyice geriye yaslanmasını fırsat bilen Osayi, belki de maçtaki ilk ve tek bindirmesini yaptığı pozisyonun ardından 2 yıl sonra ilk golünü atarak takımını kritik galibiyete taşıdı.

Son yıllarda Fenerbahçe’de alıştığımız durum, böyle zorlu Anadolu deplasmanlarında goller kaçırıp kontradan veya son dakikalarda karambolden golü kalesinde görmesidir. Ancak Becao-Djiku ikilisi gerçekten duvar gibi durdular. Havada, karada her topu kestiler. Osayi’nin golü ne kadar kritik olsa da, Ankara’da zaferi getiren Becao-Djiku ikilisinin performansıydı.

İsmail hocayı yeme hevesi

İsmail hoca 9’da 9’la devam ediyor. Üstelik son iki maçı Samsunspor ve Ankaragücü deplasmanından 6 puanla çıkmayı başardı.

Son maçlarda, oyuncu değişiklikleri konusunda performansı biraz sallantıda. Dakika 68’de İrfan Can-Cengiz değişikliğini, orta sahaya taze bir kanla desteklemesi gerekirdi. İsmail Yüksek alarm veriyordu. Nitekim 84’te, yine amatörce bir kırmızı kart gördü. Karttan 1 dakika önce Umut Nayir-Mert Hakan oyuna girdiğinde Crespo veya Bartuğ’dan birini sahaya sürseydi, son dakikalar böyle sıkıntılı geçmezdi.

Her şeye rağmen hocanın aklında bir plan var ve bir şekilde işleri yoluna koymayı başarıyor. Ama dostane bir uyarıda fayda var. Daha mağlubiyet yüzü görmemiş, 9 maçta 26 gol atıp 3 gol yemiş takım için bile bu kadar eleştiri geliyorsa, ilk kayıpta neler söylenir neler.

“Bir şey olsa da, İsmail hocayı yesek” diye dört gözle bekleyen akbabalar havada uçmaya devam ediyor.

Gururumuz Filenin Sultanları

Ne desek, ne söylesek az gelir. En güzel cevabı siz sahada verdiniz. Gururumuz oldunuz. İyi ki varsınız Filenin Sultanları. Verdiğiniz emeğin karşılığını aldınız. Kahraman Türk kadınının yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layık olduğunu bir kez daha örümcek kafalara anlattınız.