Alican Özcan İletişim Bilgileri

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Fenerbahçe hep aynı hatayı yapıyor

Kadıköy’de klasik bir sezon başlangıcı. Dolu tribünler ve taraftarın itici gücüyle birleşen takım, ilk 20 dakikada sürpriz olmayan bir şekilde 2-0’ı buldu. Alexandru Maxim’in anlamsız gerginliği ile kendini attırması Gaziantep FK için geceyi çekilmez bir duruma sokabilirdi.

Ancak önce iptal edilen penaltı, ardından ilk yarının uzatma dakikalarında Altay Bayındır’ın yine ilk isabetli şutu kendi kalesine doğru tokatlamasıyla gelen gol, Kadıköy’ün gazını aldı.

Mert Hakan’ın rakip savunma arasına sızmaları fazla yapamaması nedeniyle Miha Zajc’ı ikinci yarıda oyuna alan İsmail hoca, doğru oyuncu değişikliklerine devam ediyor. Nihayetinde 52’de kazanılan penaltıyı bu kez Tadic atamayınca, Kadıköy’deki tansiyonun her kaçan pozisyon sonrası artacağı çok belliydi.

Miha Zajc, Edin Dzeko derken Fenerbahçeli oyuncular gol kaçırma yarışına girdi. Maç sonu Fenerbahçe’nin gol beklentisi oranı 4.16 olması, 10 kişi kalan Anadolu takımı karşısında şaşırtıcı değil. Ama farkı artıracak golün bir türlü gelmemesi, tribünden saha içine sirayet eden bir panik havası yarattı.

Yetmezmiş gibi, 1 kişi fazla olmasına rağmen topu ayağında tutmak yerine kaygılı şekilde ileriye doğru şişiren Fenerbahçe az kalsın duvara tosluyordu. Neyse ki, maç boyunca kararlarında standardı tutturamayan hakem Abdülkadir Bitigen, son saniyede Tadic’in eline çarpan ve penaltı beklenilen pozisyonda doğru kuralı uyguladı.

İlk maçtan nefes nefese…

Kadıköy’de tribünler ve takım, coşkuyla paniği birbirine karıştırıyor. Rakip takım ve hakem üzerine kurmak istedikleri baskıyı, biraz işler yolunda gitmediğinde kendilerine uyguluyorlar ve işler içinden çıkılmaz bir hal alıyor.

Fenerbahçe dün gece 5 net gol pozisyonuna girdi, 1 penaltı kaçırdı, 1 penaltısı iptal edildi, 2 gol attı. Skor çok farklı olamadıysa tek sebebi bu panik havasıydı.

Hatırlatmak gerek daha sezonun ilk maçı. Fenerbahçe hep aynı hatayı yapıyor. Ağustos-Ocak arası müthiş, son virajda şampiyonluk gidiyor. E şimdiden bu kadar nefes nefese kalınca, sezon sonu tüketecek nefes kalmıyor.