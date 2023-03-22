Aytunç ERKİN İletişim Bilgileri

PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

“Cübbeli” amiralin saklanan savunması

Kamuoyunda “sarıklı-cübbeli amiral” diye bilinen emekli İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı'nın “askeri üniformalı vesikalık” fotoğrafını bir Whatssap grubunda paylaştığı için şikayetçi olduğu Deniz Yarbay F.K.'yla ilgili yazımı dün okudunuz. F.K.'nın açığa alındığını ve hakkında iddianame hazırlandığını, 11 Nisan'da ilk duruşmanın görüleceğini biliyorsunuz artık. “Sarıklı-cübbeli amiral” ve F.K. dosyasını incelerken aklıma bir cümle takıldı! Şikayetçi amiral Mehmet Sarı fotoğrafı ortaya çıktıktan bir ay sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı şikayette diyor ki:

“… Müvekkilin, bir arkadaşının özel mülkiyete tabi ve mesken olarak kullandığı evine ziyaret maksadıyla gittiğinde, resmi özel üniformasıyla namaz kıldığı sırada, birisi ya da birileri tarafından gizlice ve kasıtlı olarak, müvekkilin bilgisi ve rızası dışında birtakım resimlerinin çekildiği… (26 Nisan 2021/Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet dilekçesinden)”

Buradaki kritik cümle şu: “Bir arkadaşımın evi… Üniformamla kıldım…” Ancak; fotoğraflardan da anlaşılıyor ki resmi üniformanın üzerinde cübbe ve sarık var! “

Arkadaşımın evi” dediği yer Nurcu Kurdoğlu cemaatinin bir evi mi?

Bir sorum daha var: Resmi aracıyla gittiği evde bu fotoğrafı kamuoyuna yansıyan Mehmet Sarı'yla ilgili aylar sonra başlayan bir soruşturma olduğunu biliyoruz. Bu soruşturmada mutlaka bir ifade verdi! Bu ifadesinde Sarı “Ben Kurdoğlu cemaatine mensubum” dedi mi? Makam aracını kullanan şoförü de “Her hafta bu eve giderdik” diye bir cümle kurdu mu?

Hatırlatmakta fayda var. Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 Nisan 2021'de şu cümleleri kurmuştu:

“Geçmişte cübbeleri ile siyasi hükümetleri hedef alan yargı mensuplarını eleştirmiştir. Üniformalarıyla milli iradeyi hedef alan askerleri eleştirmiştik. Bugün de aynı yerdeyiz. TSK'nın disiplin anlayışıyla bağdaşmayacak, fotoğraf veren askere olumlu bakmadık, bakmayız. Biz de yanlış buluyoruz, MSB üzerine düşeni yapacak.”

Bir soru daha soralım: Cumhurbaşkanı bu konuda yaşananlardan haberdar mı?

Üçok'un soruları önemli

Dün… “Cübbeli amiral”in şikayetçi olduğu Yarbay F.K. davasını yakından takip eden emekli Hava Albay hukukçu Ahmet Zeki Üçok aradı ve “Başka sosyal medya hesaplarında da yayınlanmasına rağmen, konuyu Yunanistan'da haber yapan bir siteye getirerek adeta casusluk faaliyetiymiş gibi bir havaya sokan emekli cübbeli amiral kendisine bir kumpas kurulduğunu iddia etmektedir. Halbuki konun bunla bir alakası yoktur” dedi ve ekledi “benim de bazı sorularım var”.

Sorulara bakalım:

– Emekli “Cübbeli Amiralin” ceza bile almadığı TSK'da, resmini paylaşmadığını iddia eden bir subayın ceza almış olması ve meslekten ihraç edilmek üzere mahkemeye verilmesi adil midir? Bu subayın suçu nedir malumu ilan etmek midir?

– Mensubu olduğu cemaatin evinde yine cemaat mensupları tarafından çekildiği anlaşılan resimlerin yayınlanması suç oluşturuyor da, devletin kendisine resmi işlerinde kullanması maksadıyla tahsis ettiği askeri araç ve şoför ile tarikat evine devamlı gitmesi nasıl suç oluşturmuyor?

– Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliği ve Kıyafet Talimatlarına aykırı şekilde üniforma üzerine cübbe ve sarık giymek yasal mıdır? Yasal değil ise niye cezalandırılmamıştır?

– Bahse konu subay (Yarbay F.K.) olay hakkında disiplin işlemi tesis edilmesine ve disiplin cezası almasına rağmen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından mahkemeye soruşturma izni verilmesi adil midir? Burada kim ya da kimler baskı yaptı?

Bitmedi…

Akar'a beş kez soru önergesi verdi ama…

Şimdi sizlerle bir konuyu daha paylaşacağım: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a beş kez yazılı soru önergesi veren, 2021 YAŞ kararıyla emekli edilen Mehmet Sarı hakkında yürütülen soruşturmanın akıbetini soran CHP'li Murat Bakan, bugüne kadar hiçbir önergesine yanıt alamadı. CHP'li Bakan son önergesinde (4 Ağustos 2022) şunları kaydetmişti:

… Bugün YAŞ toplanıyor. Bu yüzden ‘sarıklı amiral' konusunda kamuoyunun hafızasını tazelememiz gerektiğini düşündük. Mehmet Sarı geçen yıl YAŞ kararlarıyla emekli edilmişti. Ancak hakkındaki soruşturmanın akıbetini bir türlü öğrenemedik.

… Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği'nin 25. Maddesine göre: Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezasını gerektiren durumun oluştuğunun disiplin amirleri tarafından tespit edilmesinden itibaren bir yıl ve her halde disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren beş yıl geçtikten sonra aynı sebeple yüksek disiplin kurulu tarafından ayırma cezası verilemez.

… Anladığımız kadarıyla Mehmet Sarı hakkındaki disiplin soruşturması gündeme alınmadı ve zamanaşımına uğratıldı. YAŞ ile emekliye sevk edilen sarıklı amiralin, cezasız kalması sağlandı. Bu ‘ödül,' tüm cemaat ve tarikatlar için bir zafer ve cesaret unsuru oldu.

… Artık gözlerine sürme çekenler, odalarında zikir çekenler, mensubu oldukları tarikatlara göre takkelerini takıp ibadet edenler biliyor ki disiplin açısından başlarına hiçbir şey gelmeyecek, biliyor ki kayırılacaklar, gözetilecekler, korunacak ve ödüllendirilecekler.

SONUÇ: En çok merak ettiğim emekli Amiral Mehmet Sarı'nın Milli Savunma Bakanlığı'nda yaptığı savunma?