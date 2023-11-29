Aytunç ERKİN İletişim Bilgileri

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Emre Belözoğlu’nun avukatı Şekip Mosturoğlu: Erzan’ın açıklayamadığı kayıp 11 milyon dolar var

Emre Belözoğlu, 17 Mart 2023'te kuzeni Volkan Bahçekapılı eli ile 1 milyon 492 bin dolar verdi. Bahçekapılı, anılan parayı kendi eli ile Seçil Erzan'a, müdürü olduğu Levent'teki şubesinde teslim etti. Aynı gün Belözoğlu 1 milyon 400 bin dolar daha gönderdi. Bu kez Erzan, Bahçekapılı'nın Levent'teki ofisine giderek anılan parayı aldı. 18 Mart günü ise Belözoğlu bu kez 400 bin doları, şoförü Alpaslan Akyüz'e vererek Seçil Erzan'a teslim etmesini istedi. Akyüz 400 bin doları, Erzan'ın çalıştığı bankanın genel müdürlük binasının önünde kendisine teslim etti. Bu para teslimatlarının üzerinden 10 gün geçtikten sonra Erzan, Belözoğlu'nu bir kez daha arayarak “Bu parayı 5 milyon dolara tamamlayalım” dedi. Söz konusu öneriyi ise, daha fazla kazanç elde edilmesi olarak gerekçelendirdi.… Konuyu biliyorsunuz: Fatih Terim Fonu ve bugün bu fona para yatırmış futbolcu Emre Belözoğlu'nun avukatı Şekip Mosturoğlu'yla konuştum. Söz Mosturoğlu'nda:

FONA GİRİP ÇIKAN KİŞİ SAYISI 48

“Kamuoyunda futbolcular ve Fatih Terim ekseninde tartışılan dolandırıcılık davasında dolandırıldıklarını iddia eden kişi sayısı 18. Bunların tümü futbol dünyasından değil. Bunların sadece 8'i futbol dünyasından. Aslında bu fona giren çıkan sayısı bu sayıdan daha fazla. Toplam sayı 48. Bu sayıyı Seçil Erzan'ın Denizbank yetkilileri ile birlikte hazırladığını iddia ettiği, polisin evinde ele geçirdiği excel tablosundan anlıyoruz. Bunların tamamı, paralarını fona dolar olarak yatıranlar. Bunların 20 tanesi Seçil Erzan'ın ifadesine göre yatırdıklarından daha fazlasını alanlar. Bunların fon getirisi diye fazladan aldıkları miktar 13 milyon dolar seviyesinde. Bir de bu hayali fona TL olarak yatırım yapanlar var. Onların sayısı da 10. Bunlardan biri hariç tamamı yatırdıklarını fazlası ile Seçil Erzan'dan geri almışlar. Bunlara fazladan ödenen para 16.6 milyon TL seviyesinde. Yine bu listeye göre Seçil Erzan'ın hiç açıklayamadığı, kimde olduğu bilinmeyen, kayıp bir 11 milyon dolarlık kısım var.”

KAPALI ÇARŞI'DAKİ İSİM KİM?

“Seçil Erzan duruşmada, bu hayali fon kapsamında kendisi tarafından tüm alınan ve verilenleri en küçük detayına kadar yazılı olarak açıklayacağını bildirdi. Mahkeme de yazılı açıklama yapması için ona süre verdi. Eğer Erzan bugüne kadar sustuğu şekilde susmaz ve para trafiğini tüm detayları ile açıklarsa görülmekte olan dava başka soruşturmaları da doğurabilir. Örneğin Erzan'ın kendisinden para satın aldığını söylediği ve hiçbir aşamada adını vermediği, kendisinden korktuğunu açıkça söylediği, Kapalı Çarşı'da döviz alım satımı yapan kişinin kim olduğu, çok çok önemli. Bu ismin önemini anlayabilmeniz için şöyle bir kıyaslama yapabilirsiniz. Seçil Erzan çok değer verdiği Fatih Terim'in ismini çapraz sorgu sırasında mahkeme başkanının da çabası ile söylediği halde bu ismi asla veremeyeceğini üstelik mahkeme huzurunda söyledi.”

DELİLLERİN KARARTILMASI SORUŞTURMASI

“Mevcut davanın yanı sıra bu kapsamda halen süren soruşturmalar var. Bunların bir kısmında gizlilik kararı var. Dolayısıyla kapsamı bilemiyoruz. Ancak bu soruşturmaların bir bölümünün yine mağdur olanlara ilişkin olduğunu ve bu dava ile birleşeceğini iddianamenin dip notlarından anlıyoruz. Ayrıca verdiğinin üstünde para alanlarla ilgili tefecilikten bir soruşturma yapıldığı bilgisi var. Yine Erzan'ın bankada alıkonulması, zorla evinden alınması, zorla ve hatta ilaçla ifadesinin alınması, delillerin karartılması iddiaları ile ilgili de bir soruşturma sürüyor. Bunlarla ilgili soruşturmalar neticelendikçe bugün tartışılan pek çok konunun tatmin edici bir şekilde aydınlatılabileceğini düşünüyorum.”

FUTBOLCULARIN PARASI KAYIT İÇİ

“Kamuoyu bu davaya ilişkin tartışmayı Fatih Terim ve adı geçen futbolcular ekseninde görürken, aslında konunun bütününden uzaklaşıldığını düşünüyorum. Bu sözde fon çalışmaya 2021 yılında başlamış, 2023 Nisan ayında da patlamış. Kamuoyu, yüksek gelir sahibi zengin insanların bu denli yüksek getiriler peşinde bu denli tedbirsiz bir şekilde koşmasını eleştiriyor. Ancak özel fonlar bir gerçek. Yüksek getirinin olduğu bu fonlar aynı zamanda yüksek riskler de içeriyor. Bu fonlara para yatıranların günün sonunda ellerindeki ana paradan da olmaları mümkün. Bu sebeple Seçil Erzan tarafından müşteri toplanan sözde yüksek getirili fon, aslında bankanın iddia ettiğinin aksine olan ve seçkin müşteriler tarafından yatırım yapılan bir finans aracı. Yine göz ardı edilen bir husus bu fona para yatıranların paralarını bankadan çektikleri, gayrimenkul ya da altın sattıkları. Bunların tamamı kayıt içi. Futbolcular özelinde tümünün sözde fona yatırmış olduğu paralar, aktif futbolculuk yıllarında elde ettikleri kazançlar ve tüm vergileri ödenmiş. Bu davada taraf olanlar ana paralarını dahi alamadığı için ödemeleri gereken bir kazanç vergisi yok. Bu dosyadan ayrılan ve haklarında tefecilik yaptıkları hususunda iddia olan kişiler bakımından ise durum farklı.”

Erzan'ın telefonundan silinenlerde ne var?

Şekip Mosturoğlu'na “Fonun adının Fatih Terim olması ve o ismin ağırlığıyla fona yatırım yapıldığı gerçeği yok mu?” diye sordum: “Seçil Erzan tarafından işletilen bu sözde fon, kamuoyunda ‘Fatih Terim Fonu' şeklinde isimlendirilerek Fatih Terim ile ilişkilendirilmiş olsa da mevcut tek ceza dosyasındaki durum bunu yansıtmıyor. Bu sözde fonun mağdurlarının bir kısmına bu fona Fatih Terim'in de yatırım yaptığı Seçil Erzan tarafından söylenmişse de sözde fon mağdurlarını yatırım yapmaya ikna eden en güçlü motivasyon kendilerine bu fonun, bankanın iki tepe yöneticisi tarafından yönetildiğinin söylenmiş olması. Bu iki isim bankacılık dünyasının çok önemli ve başarılı yöneticisi. Tabii ki bu konu tamamen Seçil Erzan tarafından, sözde fona yatırım yapmalarını sağlamak için şikayetçilere söylenmiş büyük bir yalan. Ancak, 7 Nisan 2023'te bankanın, Seçil Erzan hakkında suç duyurusunda bulunup, kaçacağını belirterek tutuklanmasını isterken Erzan'ı banka genel müdürlüğüne götürüp, bir yandan lehine delil yaratmasının savunulabilecek bir tarafı yok. Ha bu noktada, Seçil Erzan'ın yaptığı iddia edilen fiiller ister dolandırıcılık olsun, isterse zimmet olsun… kendisine ait özel telefondan silinen ve banka için bu riske girmeye değecek kadar önemli olan sms, whatssapp, ses ya da fotoğraf ne? Bu da akıl karıştırıyor.”

BDDK'nın raporu nedeniyle “zimmet” soruşturması açılmadı

Şekip Mosturoğlu, BDDK'nın dosyayla ilgili hazırladığı rapora itiraz dilekçesi sunmuş ve raporun iptalini istemişti. Bu konuda da şunları paylaştı: “Bankacılık sistemi bir güven müessesesi içinde bankanın, bankanın biri tutuklu diğeri adli kontrol altında tutulan iki müdürünün olduğu, en tepe yöneticileri hakkında iddiaların olduğu bu denli tartışmalı bir olayda şuna dikkat çekmek istiyorum: BDDK'nın, kendi raporu ile işlendiği hususunda kuvvetli şüphenin bulunduğu tespitini yapmış olduğu, bankacılık suçları bakımından ‘bu aşamada soruşturma izni verilmesine gerek yok' kararı da sorgulanması gereken bir başka önemli nokta. BDDK izin vermediği için bankacılık zimmeti iddiaları hususundaki soruşturma savcılığın kovuşturmaya yer olmadığı kararı ile neticelendi. Acaba bu aşamadan sonra hangi aşama olacak ki BDDK gerekli izni versin.”