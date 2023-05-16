Aytunç ERKİN İletişim Bilgileri

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Erdoğan’ın ilk tur planı tutmadı

Anket şirketleri kaybetti, siyasetin tam göbeğindeki gazeteci kaybetti, Altılı Masa “iletişim” hatalarıyla kaybetti ama başta Millet İttifakı'na oy verenler olmak üzere 85 milyon kazandı.

Çünkü… “Kaos çıkacak” diyenlere inat halk oyunu verdi ve sakince evine gitti, sonuçları bekledi. Bu da Anadolu insanının karakteriydi. İtiraz edecekler vardır: “Devletin gücünü partiyle birleştiren iktidarı görmezden gelme!” Gelinebilir mi? Dün nasıl adalet, özgürlük, hayat pahalılığı, tarikat-cemaat diyorsak bugün de aynı kararlılıkla bunları anlatmaya devam edeceğiz. Gazeteci, haksızlık neredeyse onu görecek ve yazacak! Bu konuda analizler yapılacak, tartışılacak.

Şimdi geçelim o geceye…

Yine aynı film ve senaryo, aktör ve aktrisler aynı. YSK Başkanı Ahmet Yener, saat 18.30 itibarıyla seçim yasaklarının kalktığını duyurdu. Bunun üzerine ANKA ve Anadolu Ajansı (AA) sonuçları paylaşmaya başladı. İki ajansın da sonuçlarının birbiriyle çeliştiği, AA'nın Erdoğan'ı yüzde 59 seviyesinden başlattığı görüldü.

Birinci bilgi şu: AA, saat 18.12'de sandıkların yüzde 3.54'ünün açıldığı bilgisine ulaştı ve Erdoğan'ın 65.36, Kılıçdaroğlu'nun 29.45 olduğunu ekranına taşıdı. Bu abonelerle paylaşılmış bilgi değildi. Yani, Erdoğan yüzde 59'la değil 65'le seçim yarışına başlattı. Saat 18.18'de de Erdoğan'ın oyu 64.27, Kılıçdaroğlu'nun oyu 30.4 oldu. Sandıkların yüzde 4.29'u açılmıştı. Bu da televizyonlara yansımamıştı. 18.30'dan sonraysa aboneler sonuçları yayımlamaya başladı.

Şimdi can alıcı yere gelelim…

İkinci bilgi şu: Saat 21 civarında Beştepe ve AKP Genel Merkezi'ndeki kaynaklarımla görüştüğümde bana kurdukları cümle şu oldu: “Sandıklar açıldıkça bizim yaptığımız hesaba göre yüzde 49.5'a gerileyeceğiz ancak yurtdışı seçmenle birlikte yüzde 50.3'e ulaşacağız.” İktidar cenahından kiminle konuşsam bu bilgiyi verdi!

(Bu arada bir not daha: Erdoğan'ın gündüz saatlerinde Ankara'ya geçtiği ve seçimi daha önce duyurduğu gibi İstanbul'da değil Beştepe'de takip edeceği bilgisi kulislerde dolaşıyordu. Saat 23.40 gibi öğrendik ki Cumhurbaşkanı, İstanbul Kısıklı'daydı ve Ankara'ya doğru daha yeni yola çıkmıştı.)

Plan: Balkonda kazandığını açıklayacaktı

Saat 23 civarı katıldığım canlı yayında Beştepe ve AKP kulislerini anlattım. İşte bu dakikadan sonra kaos içinde havada uçuşan bilgilerden toz duman olmuş seçimin nereye evrildiği anlaşıldı. İktidarın planı şuydu: “Yurtdışı oylar gece 1'de açıklanacak ve Erdoğan balkon konuşması yapacaktı.” Ancak… Yurtdışı oyların sayımı devam ettiği için açıklama gece saat 2'ye sarktı. Planlanandan farklı olarak da Erdoğan “kazandım” demeyecek ama açık ara önde olduklarını ilan edip, psikolojik üstünlüğü ele geçirecekti.

(Bu arada bir not daha: Saat 23.40 civarında Cumhurbaşkanı yardımcısı adayları İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş, açılan seçim sandığı sonuçlarına dair ortak açıklama yaptı. Yavaş, “Büyük bir ihtimalle Sayın Genel Başkanımız önde olarak bu turu tamamlayacak. İkinci tura kalma ihtimali de yüksek” ifadelerini kullandı. Yani… Millet İttifakı tarafında da ikinci tur görülüyordu.)

Erdoğan, saat 02.00 sıralarında AKP Genel Merkezi önünde toplanan kalabalığın karşısına çıktı ve orada balkon konuşmasını yaptı. Seçimlerin ikinci tur olasılığından bahsetti. Bu arada Beştepe ve AKP Genel Merkezi'nde iki grup tartışıyordu. Bir kısım yönetici “Yurtdışı oylarının gelmesiyle bu işin bittiğini”; diğer yönetici kadro da “ikinci tura kaldığı” fikrini matematik üzerinden değerlendiriyordu. Sonuçta yurtdışı seçmen oyları yazıyı kaleme aldığım dakikalarda hâlâ sayılıyordu.

Balkon konuşmasının ardından CHP lideri ve 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yanında beş lider ve iki belediye başkanıyla kameralar önüne çıktı. Dedi ki: “Erdoğan beklediği sonucu alamamıştır. Seçim balkonda kazanılmaz. Veriler akmaya devam ediyor. Milletimiz ikinci tur diyorsa tamam. Bu seçimi ikinci turda kazanacağız.”

Saat 18.13'te başlayan sis bulutu gece 03.35'te son buldu.

Şimdi herkes ikinci tur planlarına başladı. Peki şimdi ne olacak? Millet İttifakı moral olarak geriye düşen kitlesini tekrar ayağa kaldırmanın yollarını aramaya, iktidarsa milliyetçi oyların (ATA İttifakı/Sinan Oğan) kendisine nasıl geleceğini hesaplamaya başladı.